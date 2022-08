Vučić: Izborili smo se za srpsku državnost na KiM

BEOGRAD - Sporazum Beograda i Prištine o ličnim kartama je usmeni sporazum, pismeni je postignut 2011. Mi smo se borili da nešto ispravimo i mislim da smo uspjeli, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Mi smo se borili da nešto ispravimo i mislim da smo uspeli da nešto ispravimo. Ne možemo se zalagati za Otvoreni Balkan a da zatvarate sve granice. Mislim da je ovo što je postignuto dobro za nas. Mi smo i do sada priznavali njihova dokumenta ali smo im izdavali papir a sada će biti okačen papir disklejmera da to nije nikakvo priznanje ali smo se izborili za državnost na KiM, da dokumenta Republike Srbije važe na KiM posebno Srba sa KiM", rekao je Vučić.

Međuti, kako kaže predsjednik Srbije, prištinske vlasti ne odustaju od svojih ciljeva.

"Aljbin Kurti je danas rekao da do kraja oktobra meseca neće biti više nevažećih tablica, a to govori da on želi dalje sukobe iako oni nemaju dokument na osnovu kojih to mogu da urade. Plašim se da nakon ovog sledi nešto drugo, treće i da nas neko gura u sukobe", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da ništa nisu potpisivali.

"Albanci insistiraju na sporazumu iz 2011. godine a da se briše sporazum iz Brisela 2013. godine i da se ne govori o ZSO", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je tačno da je odbio zahtjev nekoliko zapadnih zemalja da pošalje svoje vojne atašee u inspekciju naoružanja i ljudstva u kasarne Vojske Srbije u Novom Pazaru i Raški, predsjednik Srbije je rekao da je takvih zahtjeva bilo, ali da je on to kao vrhovni komandant oružanih snaga to odbio u skladu sa Ustavom.

"Tamo mogu da uđu predstavnici nadležnih državnih organa Republike Srbije uz odobrenje vrhovnog komandanta, i nikako drugačije. Nisam bio voljan da im odobrim ulazak u naše garnizone i kasarne. Nije to njihov posao i nemaju šta da traže tamo", rekao je Vučić.

Što se tiče posebne sjednice Skupštine o KiM, Vučić kaže da je uvijek spreman, čim se usaglasi vrijeme sa obavezama poslanika Narodne Skupštine.