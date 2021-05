Vučić: Izvinjenje Zemana ući će u udžbenike

PRAG - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se danas u Pragu desilo nešto što će ući u udžbenike.

"Za nas je danas Prag bi veoma važan u istorijskom smislu. Ono što se desilo ućiće u udžbenike. Šta god bilo u budućnosti, šta god da se dešavalo, biće jasno da je jedan predsednik koji je učestvovao u donošenju neke odluke izgovorio da se izvinjava zbog bombardovanja Srbije, da je rekao da ga je to mučilo godinama", kazao je Vučić za Pink povodom izvinjenja predsjednika Češke Miloša Zemana u vezi NATO bombardovanja.

On je kazao da je Zemanu beskrajno zahvalan na njegovoj hrabrosti, te dodao da nije znao za namjeru Zemana da se izvini.

"Jedini je koji je posle mnogo godina, kome je mandat u toku, rekao takvu važnu stvar", dodao je Vučić.

Kazao je da mu je, poslije ordena koji je dobio od predsjednika Rusije Vladimira Putina, od RS i SPC, orden Bijelog lava koji je dobio u Pragu posebno drag, jer ga je dobio na današnji dan.

Kazao je da je za Srbiju veoma važno što je sa Zemanom razgovarao i o svim velikim projektima.

Podsjetio je da češke kompanije investiraju u Srbiju, ali prije svega da je trgovinska razmjena porasla u samo par godina za 100 odsto, uz suficit na srpskoj strani.

"Veoma je interesantno ko su najveći izvoznici u Češku, a to su Hbis, odnosno Smederevska Železara, Jazaki iz Šapca, Meita iz Obrenovca, Džonson Elektrik. Sve su to kompanije koje smo od temalja do krova izgradili mi, doveli te investitore u Srbiju. Sada se vidi koliki smo napredak napravili. Samo te kompanije imaju izvoz u vrednosti od 635 miliona evra, a izvog predstavlja rast i snagu", podvukao je on.

Upitan za lapsus na konferenciji za štampu, kada je umjesto Prag rekao Hag, kazao je da se radilo o lapsusu ili podsvijesti.

"Čini mi se da mi se takve stvari retko dešavaju. Milion puta sam govorio o Hagu, a ne o Pragu. Ja takav lapsus ne krijem, ne trudim da se prikrivam sitnice. Možda mi je odlutala pažnja. Pre će biti da je radila podsvest da sam češće razmišljao o Hagu nego o Pragu, ali je za nas danas Prag bio važniji u istorijskom smislu", zaključio je on.