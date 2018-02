Vučić: Izvlačenje ušiju ne vredi, Srbija ima da se pita

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas da se Srbija ponovo pita, te da niko ne treba da misli da će bilo šta postići po pitanju Kosova i Metohije tako što će Srbiji "izvući uši".

"Da bi neko mogao da uđe u UN, on mora da postigne sporazum sa Srbijom. Da bi taj sporazum bio postignut, mi moramo da dođemo do kompromisnog rešenja...Ja ne vidim kako bi to Priština mogla da uđe u UN bez sveobuhvatnog i ozbiljnog i teškog kompromisa, koji oni moraju da naprave sa Beogradom, da bi Beograd to omogućio. To da će nas naterati i izvući nam uši Amerikanci i Englezi, pa ćemo morati sve da uradimo - taj film nećete gledati", rekao je predsjednik Srbije.

Dodao je da je to sa izvlačenjem ušiju moglo nekome drugom.

"Današnjoj Srbiji niko neće da izvlači uši", istakao je.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da se Srbija ponovo pita i "da smo to željeli da postignemo".

"Ne kažem da se pitamo mnogo, da smo odučujući faktor, ne preterujemo, ali, nekakav smo faktor. Do pre koju godinu nismo bili nikakav", rekao je Vučić i dodao da su Srbiju nekada gazili kako su htjeli i koliko su htjeli.

Ukazao je da je potreban kompromis, težak i sveobuhvatan kompromis sa obje strane. Kako je rekao, bitno je da se problem rješava i riješi.

"Svi hoće da se rešava, kaže, ali tako da ga Vučić reši, kako bi posle rekli da bi oni uradili bolje", rekao je predsjednik Srbije.

Dodao je i da je spreman da prihvati krivicu na sebe, spreman da se problem riješi, ali se neće riješiti, poručio je, na taj način da Srbija ne dobije ništa.

Naveo je i da će se večeras sresti sa američkim senatorom Ron Džonsonom u i da će sve što je rekao na konferenciji za novinare prenijeti i njemu.

"Srbija hoće mir, hoće stabilnost, hoće kompromis, ali dogovor neće ići na način kako ja kažem, već malo mi, a malo vi i na način da gledamo šta će biti za pet, 10, 30 godina, da vidimo kako ćemo živjeti za 100 godina", zaključio je Vucicć.