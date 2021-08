Vučić: Jedva čekam da budem još jedan Tramp u svetu

BAJINA BAŠTA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom odluke Twittera da pojedine srpske medije označi kao one koji sarađuju sa Vladom, rekao je da jedva čeka da mu isključe nalog i da bude još jedan Tramp u svijetu.

"Jedva čekam da mi isključe nalog da budem još jedan Tramp u svetu, da se pokaže kako je dobro da talibanski portparoli imaju slobodan pristup toj slobodarskoj mreži, za koju bi neki rekli poslušničkoj mreži. Ja da budem poslušnik takvima neću", poručio je on.

Vučić je čestitao medijima koji se suprostavljaju poslušničkoj mreži i koji šire slobodarske težnje i slobodarske ideje, uz pitanje zašto su se uznemirili što su tako označeni.

"Ti ljudi su sve najlepše rekli o tim medijima. S kim će da sarađuju - sa tajkunima? Najnormalnije je da sarađuju sa vladom. Mi i ne plaćamo najveći deo tih medija, a oni plaćaju Glas Amerike i BBC, pa nisu stavili da su to vladini mediji, to nisu mediji koji sarađuju već su vladini", objasnio je on.

Na pitanje da li je trebalo da pišu i "mediji sarađuju sa lopovima koji su opljačkali Srbiju" istakao je da to vodi do pitanja ko je cenzor i pokazuje da bi oni željeli da budu cenzori.