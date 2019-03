Vučić: Jeziv čin psihopate, on nema veze sa Srbijom

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da terorista, koji je počinio ubistva u džamijama na Novom Zelandu, nema nikakve veze sa Srbijom.

"To je jeziv čin jednog ludaka, pshiopate, toliko jeziv da ne znate šta biste rekli", rekao je Vučić novinarima u Negotinu.

On je ponovo izrazio najiskrenije saučešće Vladi i narodu Novog Zelanda, kao i muslimanima ne samo u toj zemlji, već i širom svijeta, povodom jučerašnjeg torističkog akta u Karajsčerču na Novom Zelandu.

Vučić je istakao da to što se u medijima u regionu za napadača, koji je Australijanac, govori da je motivisan navodnim srpskim zločinima, pokazuje u stvari kakav je njihov odnos prema Srbiji.

Vučić je podsjetio da su Miloš Obilić i car Lazar junaci koji su branili i štitili hrišćansku Evropu, a ne činili bilo kakve zločine.

"A onda su našli, da li je to stvarno ili nije, nekakvu pesmu. I sad zbog nečijeg muzičkog ukusa treba Srbija da bude optužena kao što su to mediji u regionu uradili. To pokazuje kakav je njihov odnos prema nama", rekao je Vučić.

On je ponovio da je, međutim, davno prošlo vrijeme kada su Srbiju mogli da gaze.

"Nikada Srbija neće biti dovoljno mala, slaba ni unižena da biste vi bili zadovoljni. Srbija koju gradimo je Srbija snage, Srbija koja će da vas poštuje, ali koju nećete moći da gazite kao što ste je gazili pre 10, 15, 20 godina. To vreme je davno prošlo", poručio je Vučić.