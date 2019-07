Vučić: Kada će koktel koji organizuju u Hagu?

SMEDEREVO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da neće biti zadovoljena pravda u Hagu po pitanju Ramuša Haradijana i poručio da ne treba da sanjamo da će nam neko donijeti pravdu.

"Već je izašao, malo će i da ruča sa njima", prokomentarisao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje novinara da li će biti zadovoljena pravda u Hagu.

Srpska suza nije imala i neće naći roditelje, odgovorio je Vučić.

"Nemojte da sanjamo snove kako će neko da nam donese pravdu, nije nam je donosio do sad, neće nam je doneti ni ubuduće. Nego, kada će taj koktel koji organizuju u Hagu, Haradinaj i ostali? Da još malo popriča sa njima kako se namučio. Težak je taj let bio od Prištine do Beča i Haga", kazao je Vučić.

A komentarišući to što je Haradinaj otišao avionom Bežeta Pacolija, kaže:

"Namučio se, možda nije bilo stjuardesa u avionu i to Pacolijevom, kako čujem išao je Pacolijevim avionom. Kaže da je dugo čekao ovaj drugi avion. Teška situacija, namučio se veliki junak".