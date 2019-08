Vučić: Kako izgleda kada državu pravi neko ko je nije imao

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, između ostalog, da se albanski političari ponašaju djeca i da je to uvijek tako kada "neko ko nije imao državu pokušava da je napravi".

Vučić je rekao da neriješeno kosovsko pitanje Srbiju mnogo košta i da bi, da taj problem ne postoji, imala pet milijardi evra direktnih stranih investicija, ali da se ne postavlja pitanje da li je država spremna na tu cijenu.

"Mnogo nas košta, ali to nema veze koliko nas košta. Da nema tog pitanja, bilo bi mnogo više, ali da li to znači ako sutra neko kaže - 'Pirot nije vaš' da ćemo da kažemo da, zbog investicija, na to pristajemo?", rekao je Vučić za TV "Prva".

On kaže da je očigledno da se mogućnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine odgađa unedogled zbog predstojećih izbora na Kosovu i Metohiji i da savjetnik američkog predsjednika Džon Bolton neće doći u posjetu Beogradu i Prištini, kao što su mediji pisali.

"Mislim da neće doći. Razmišljao je da poseti Beograd i Prištinu, ali, zbog izbora, nema s kim da priča u Prištini", rekao je Vučić.

Upitan da li Bolton ne dolazi dok se takse ne ukinu, Vučić je ukazao da se svakako američka administracija zalaže za ukidanje taksa, ali da ne smatra da je to jedini razlog nedolaska.

Vučić je ocijenio kao besmislicu odluku prištinskih vlasti da ne pušta građane sa pasošem Srbije na Kosovo i Metohiju i istakao da su albanski političari na Kosmetu počeli da se utrkuju po pitanju taksi, ali i po najglupljim pitanjima, kao što su dokumenta.

"Jasno je da je srpska strana pregovarala da se putuje uz ličnu kartu, ali naravno da imate pravo i da putujete i sa pasošem. Onaj ko ima više, ima pravo i na manje", dodao je Vučić.

Prema Vučićevim riječima, prištinski političari ponašaju kao mala djeca i "uvijek tako izgleda kada oni koji nisu imali državu pokušavaju da naprave državu".

On je ocijenio da će Srpsku listu, kao petu političku snagu po jačini poslije četiri albanske stranke, "pokušati da obore" i Albanci i dio međunarodne zajednice.

Vučić je istakao da ga najviše zabrinjava to što će u uzavreloj atmosferi između Albanaca njihovi izbori da dovedu atmosferu do kulminacije u kojoj "što gore protiv Srba uradiš, to više glasova dobiješ".

On je rekao da nema dokaza za tvrdnje medija o tome da obavještajne službe raspolažu informacijama da organizacija B13 Hašima Tačija sprema "krvavu jesen" na sjeveru Kosova i Metohije.

"Nema dokaza za tako nešto. Ne isključujem mogućenost različitih incidenata, ali da budem iskren, neće se to dogoditi, nećemo mi tolerisati ubijanje srpskog življa i pogrom. Neće se desiti", poručio je Vučić.

On je, međutim, istakao da jedini cilj Albanaca ostaje da ovladaju sjeverom Kosova i ocijenio da Srbiju "čeka teška jesen po pitanju Kosova i Metohije".

Vučić je rekao da pretpostavlja da će Zapad tražiti ubrzavanje rješavanja kosovskog problema, ali da još nije čuo o kojoj se ideji radi.

"Još nisam čuo šta je njihova ideja. Ja još nisam čuo, osim što sam video u poslednje vreme sve više pritisaka na mene u kojima će da kažu ti možeš da izdržiš, pobedićeš na izborima čak i ako priznaš nezavisno Kosovo, a mi ćemo da pomognemo i sa novcem za Srbiju i svim drugim", naveo je on.

On je poručio da Srbija i Srbi ne mogu da pristanu na priznavanje nezavisnosti, a da ni Srbija, ni Srbi nemaju ništa.

"Ljudi u međunarodnoj zajednici moraju da znaju da neće biti rešenja ukoliko neko misli da Srbija treba da bude ponižena. To sam im rekao bezbroj puta", rekao je Vučić.

On je naveo da za poziciju Srbije svi evropski, američki, ali i ruski predstavnici kažu vrlo konzistentna i naglasio da je riječ o poziciji koja podrazumijeva dobro izvagane srpske interese i njihovo dobro razumijevanje, koju nije promijenio od prvog dana razgovora.

"Kako dolazi 2020. godine oni znaju da se Srbiji žuri ka EU i bogatijem društvu i dovode vas u stiuaciju da morate da razmišljate da li vam se isplati jedno ili drugo. Ali, držaćemo se čvrsto postavljenih principa i granica", rekao je Vučić.