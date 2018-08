Vučić Kifu: Ako je to opasno ,što ste vi menjali granice 2008?

ALPBAH - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uzvratio je danas na izjavu britanskog ambasadora u Srbiji Denisa Kifa da je svaka promjena granica rizična i opasna, pitanjem - "pa, što je mijenjao granice 2008?".

"Zašto je menjao granice Srbije 2008. godine? Hoće li da odgovori na to pitanje? Za Srbe je donelo ogroman rizik i cenu to što ste menjali granice 2008, što ste urušavali Srbiju 1999. godine, a za to ćete da nađete opravdanje u humanitarnoj katastrofi, i što ste menjali opet granice 1991, 1992", kazao je Vucić.

"Svakih deset godina, kada to vama odgovara, vi možete da menjate granice, a Kada neko drugi, koga se to tiče, nešto pokuša da uradi mimo vašeg znanja, onda komentarišete da će platiti cenu i da je visok rizik", istakao je Vucić.

Predsjednik je, odgovarajući na pitanja novinara u Alpbahu, upitao takođe:

"A, koliki je rizik ukoliko do dogovora ne dođe?", te istakao da, suštinski, zamrznuti konflikt ne postoji, jer se, kaže, zapravo samo "čeka ko će na koga da udari".

On je istakao da ne želi da ide u ratove i sukobe i dodao da želi da vjeruje da je Kif imao dobru namjeru.

"Ali, cekam da dobijem odgovor što ste menjali granice 2008. godine i što ste u roku od nekoliko dana priznali nezavisno Kosovo suprotno Rezoluciji 1244, suprotno međunarodnom pravu, zato što je to poseban slučaj, jer kada vi nešto odlucite imate pravo da kažete da je to poseban slucaj, a kada narodi kojih se to tiče o necemu odlucuju onda oni nemaju pravo na to", zaključio je predsjednik.