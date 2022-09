Vučić: Ključni meseci pred nama

NJUJORK - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je u obraćanju javnosti iz Njujorka da će pred Ujedinjenim nacijama govoriti o pet tačaka, ističući da su ključni naredni mjeseci.

"Doneli smo odluku da govorimo na engleskom jeziku i rešavamo detalje... Bićemo spremni za to. Napravili su da govori Volodimir Zelenski, a onda govornik iz Konga i ja. Biće interesantno i obratiće pažnju pošto ću govoriti posle šefa države Ukrajine, mali je razmak", rekao je Vučić, prenijeli su srbijanski mediji.

Rekao je da je suština u sadržaju i da će to biti ono što muči Srbiju. Prema njegovim riječima, govor će biti raspoređen u pet tačaka.

"Tako smo uvek radili i tako smo sačuvali slobodarski duh naše zemlje. Pred nama je ključnih šest meseci i tu će postojati oni koji su preživeli jedva, oni koji su preživeli i oni koji su preživeli kao najjači ", dodao je Vučić, govoreći o tome o čemu će pričati na zasjedanju Generalne skupštine UN.

Vučić se osvrnuo na to koliko je bitno to obraćanje.

"Ovo je najveća zastupljenost u ne znam koliko poslednjih godina ili decenija... Ja nisam u ofanzivi, to su neki drugi, na nama je da učinimo šta možemo za svoju zemlju", rekao je Vučić i istakao da on radi svoj posao, da ga građani za to plaćaju.

Vučić je rekao da može svašta da se uradi, a da je juče ujutro imao sastanak sa kongresmenkom Klaudijom Teni.

Upitan o novom sporazumu Beograda i Prištine o kojem je pisao "Albanian Post", Vučić je rekao "da kada je Miroslav Lajčak bio tu, nije želeo da primi papir koji je pročitao, ali da je jasno da objavljivanje papira nije došlo sa srpske strane".

"Da kažem da li je sve tačno što je objavljeno, ne mogu, nisam zapamtio sve što je pisalo na te četiri stranice. Znao sam da ne treba da uzmem taj papir", naveo je Vučić.

Dodao je da ne postoji šansa da puste Kosovo u Ujedinjene nacije.

"I prihvatili i ne prihvatili, biće problema. Ako prihvatimo, recimo, nikada nećete moći da ih izbacite iz UN. Ako ne prihvatimo, kako Hrvati kažu, bićemo izolovani. Sve ima svoje posledice. Vrlo je komplikovano vreme pred nama i mnogo važnih odluka ćemo morati da donosimo", kazao je Vučić.

Istakao je da ne mogu da prihvate da Kosovo bude dio Ujedinjenih nacija.

"Nastavićemo da radimo svoj posao, a Albanci će nastaviti da rade svoj posao. Teška je naša pozicija. Naš stav je da se borimo za našu zemlju, znamo našu poziciju", rekao je Vučić.

(B92)