Vučić: Kolektivni Zapad pripremio "savršenu oluju" protiv Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija, povodom donošenja rezolucije o Srebrenici, suočila sa "savršenom olujom" koju je protiv nje pripremio kolektivni Zapad, ali da rezolucija nije donesena jedinstveno, kako su očekivali, jer su potcijenili Srbiju.

"Nema sumnje da smo u gotovo nemogućim uslovima uspeli da uradimo ono što je bilo najviše moguće za našu zemlju", istakao je Vučić.

"Mi smo se suočili sa najtežom temom. Protiv nas je to bilo kao savršena oluja, jer protiv nas je bio kompletan kolektivni Zapad, dakle EU, plus ovi što nisu EU a kao da jesu, ali su još jači zaštitnici prekookeanskih interesa - Švajcarska, Norveška, San Marino, Andora, Lihtenštajn i svi ostali", rekao je Vučić za TV Prva.

Dodao je da su tu protiv Srbije bili i Amerika, Kanada, kao i Australija i Novi Zeland.

"Imali ste kosponzore koje su najčešće primoravali, a neki su se i sami javili, poput Čilea, Ruande i nekih drugih zemalja, dakle sa različitih kontinenata. Švajcarski su hteli da kažu da je to cros-continent support, dakle da imaju podršku odsvuda i da je to normalno i oni su očekivali da će to biti gotovo jedinstveno doneta", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

