Vučić: Kompromis po pitanju Kosova, ali ne poniženje i urušavanje srpske države

BEOGRAD - Srbija je spremna na kompromis po pitanju Kosova i Metohije, ali nije spremna i neće prihvatiti nikakvo poniženje i urušavanje srpske države, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara SAD Vesom Mičelom.

Vučić je rekao da Srbija i SAD imaju različite stavove po pitanju KiM, ali da je Mičel saslušao srpske stavove, a možda i razumio.

"Svaki kompromis je težak, ali to mora da prihvati i druga i treća strana", dodao je Vučić.

On je rekao da je američkom diplomati prenio i stav da je gotovo uvjeren da Priština neće sprovesti Brisleski sporazum, odnosno formiranje ZSO.

"Iskreno da vam kažem, ja sam gotovo uveren da od tog posla nema ništa. Da su hteli, ispunili bi to u prethodnih pet godina, a nisu mrdnuli ni prstom. Uveren sam da to ni ne nameravaju da učine, a za to su imali i prećutnu saglasnost dobrog dela međunarodne zajednice", rekao je Vučić.

Primjetio je takođe da je Srbija morala sve da ispuni.

"To, međutuim, ne govori loše o nama, već o različitim standardima", zaključio je.

Kako je dodao, razgovor s Mičelom je zato i značajan, i predstavlja korak naprijed, jer je on, naveo je, pokazao poštovanje prema Srbiji i prema njenim građanima, s ombzirom da se Srbija, primjetio je, nerijetko suočavala s drugačijim primjerima.