Vučić: Kosovo mi je noćna mora, sa tim ležem, sa tim se budim

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u selu Kotraža kod Lučana da je "veoma zabrinut zbog situacije na Kosovu" i dodao da "jedini veliki problem" vidi u onome što nam, kako je rekao, "donekle Albanci, a donekle dio svijeta nameće na Kosovu".

"To mi je noćna mora, to mi je najveća muka, sa tim ležem, sa tim se budim, a ne spavam mnogo. To mi je najveća muka zato što znam koliko smo se borili da sačuvamo mir i stabilnost", rekao je Vučić obraćajući se mještanima Kotraže uoči lokalnih izbora u Lučanima raspisanim za 16. decembar.

On je kazao da ne razumije da bilo ko u svijetu može da odobri formiranje kosovske vojske, koja je kako je naveo, "u potpunoj suprotnosti sa svim međunarodnim aktima", ili da se prave da to ne vide.

"Nećemo udarati u ratne bubnjeve, ali nikome nećemo dozvoliti da progoni i ponižava srpski narod na Kosovu. I to im govorim danas, uoči formiranja njihove vojske na Kosovu", rekao je Vučić.

Lider naprednjaka je naveo i da vlast u Srbiji želi sve probleme da rješava na miran način.

"Nemojte da pomislite da sam zbog ovih teških reči slab. Ja nisam kao neki koji su izgovarali teške reči, a posle brže bolje pobegnu i svoju decu sklone od Londona do Njujorka, a njih nema nigde", rekao je Vučić.

On je naveo da je u posljednjih nekoliko godina bilo novih investicija u Čačku u kome se kako je rekao, završava nova njemačka fabrika "Forverk", u Lučanima gdje je za vojnu fabriku "Milan Blagojević" prošle godine iz budžeta izdvojeno oko 4,4 mliona evra, dok je za saniranje korita rijeke Bjelice izdvojeno oko 3,5 miliona evra.

Vučić je ocijenio da su izbori laki "samo za one kojima je svejedno i koji kada dobiju pet odsto, kažu da su pobijedili i da su najbolji".

"Ja sam u Lučanima kao predsednik Vlade i predsednik Srbije bio četiri puta a ovo mi je prvi ili drugi put da dolazim u vreme izbora. Uvek sam dolazio kada su bile neke nedaće i nevolje, kada su bile poplave i muke", kazao je Vučić.

Predsjednik SNS je dodao da je javni dug Srbije iznosio 79 odsto BDP-a kada je postao premijer i najavio da će za manje od mjesec dana, nivo javnog duga iznositi 49 odsto.

"Mi smo skoro prepolovili javni dug. Nezaposlenost smo spustili sa 25,9 na 11,3 odsto", rekao je Vučić i najavio da će zamoliti Vladu Srbije da vaspitačima u predškolskim ustanovama poveća plate ne za sedam, već za devet odsto jer oni kako je rekao, imaju platu od 23.000 dinara.

On je istakao da imovina njegove najšire porodice "ni za dinar" nije uvećana od trenutka kada je postao potpredsjednik Vlade Srbije do danas.

"I na to sam veoma ponosan. Nije moj posao da ja budem bogatiji već da vi budete bogatiji i da vidite budućnost za svoju decu", rekao je Vučić koji će tokom večeri razgovarati i sa gradjanima Lučana i učestvovati na završnoj konvenciji Srpske napredne stranke u Guči.