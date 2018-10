Vučić: Kosovo najveća prepreka Srbiji na putu ka EU

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da će očuvanje mira, stabilnosti i očuvanje bezbjednosti za naše građane na Kosovu i Metohiji biti sve teže, jer je sve očiglednije da kompromisnog rješenja neće biti, kako zbog atmosfere u centralnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji, ali i stranog faktora koji ne želi dogovor.

Vučić je, na televiziji Pink, rekao da najveći problem Srbije na putu ka EU jeste Kosovo i Metohija, kakve god poruke po tom pitanju stižu iz Brisela.

"Najveći problem na našem evropskom putu je kosovsko pitanje", podvukao je on osvrnuvši se na nedavnu izjavu evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji je rekao da nije samo Kosovo ključno na evropskom putu Srbije.

Vučić je rekao da simpatizeri bivšeg režima, oni iz DS, "plus fašisti", takve izjave, poput Hanove, vole da svode samo na jedno tumačenje a to je da je problem Srbije vladavina prava.

"Međutim najveći problem je Kosovo. Evropska komisija će u svom izveštaju konstatovati najveći napredak u vladavini prava. Znaju oni to. EU bi, ako bi govorila da je samo Kosovo problem, dobila negativne poene, a nesrećnici sa političke scene Srbije, koji to ne shvataju, oni se hvataju za to, a nisu niti otvorili nijedno poglavlje, niti dobili datum za prijem", kazao je on.

Vučić je naglasio da s pažnjom prati šta se događa u EU, i da Srbija želi da pripada tom tipu društva, da bude uređena zemlja.

On je ponovio da građani moraju da razumiju da ekonomija može da napreduje samo ako imamo mir i stabilnost, ako na Kosovu ne bude teških incidenata.

Ne računajući ubistvo Olivera Ivanovića, kako je kazao, nije bilo teških događaja na KiM.

"To mukotrpno čuvamo i borili smo se na sve načine da garantujemo i obezebdimo bezbjednost našim građanima na Kosovu i Metohiji. Razgovori sa Albancima su teški, jer oni postaju sve nervozniji“, kazao je on.

Vučić je ukazao da ako Kosovo ne uđe u Interpol onda će postati još nervozniji, a ako uđu - slaviće i neće biti spremni na kompromis.

Takođe je ukazao da postoji i dio međunaroden zajednice koji govori da ne treba govoriti o granicama, jer se zalažu za nezavisno Kosovo, a njih podržavaju i neki navodno istaknuti pojedinci sa Kosova i Metohije, koji su se istakli samo po tome što mrze njega.

"Oni su za nezavisno Kosovo i ne bi da Srbi dobiju bilo sta. Mi smo govorili da želimo kompromis. Sada je jasno da je to gotovo nemoguće, zbog atmosfere u centralnoj Srbiji, na Kosovu, plus stranog faktora koji ne želi da postignemo dogovor. Oni govore da ćemo navodno da otvorimo Pandorinu kutiu. A, što ste vi otvorili Pandorinu kutiju 2006.i 2008? Postoje i crkveni velikodostojnici koji su ćutke odobravali nezavisnost Crne Gore, a sada drže pridike. Ja sam želeo nešto da uradim, da Srbi imaju više, a ne manje. Nisam u tome uspeo. I zato će očuvanje mira i stabilnosti biti sve teže", uvjeren je on.

Vučić je ukazao da će situacija i u BiH biti sve teža, podsetivši da Srbija podržava teritorijalni intergritet BiH, ali i RS.

"Kada sagledate svetske interese, koji se lome na nama, ima mnogo nelogičnosti. Kako da objasnite da uvodite sankcije protiv nekoga zbog Skripalja, koji je živ, a ne protiv nekog ko isecka čoveka na komade, već sa njim sklapate ugovore vrijedne stotine miliona dolara", ukazao je on.

Vučić je ukazao da danas ne postoji "moralni svetionik" u svijetu na kojeg mi Srbi možemo da se ugledamo.

"Ne postiji, sve je postala računica. To je zbog nepostojanja politike. U takvom haosu koji postoji u svetu, moramo da se snalazimo, sarađujemo sa svima i borimo za našu poziciju pod suncem", zaključio je Vučić.

Vojna vježba 10. novembra, moramo biti spremni da se zaštitimo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 10. novembra biti održana vojna vježba u kojoj će, širom Srbije, učestvovati 8.000 vojnika.

"Biće to prilika da građani vide šta smo sve uradili, kako smo osnažili našu vojsku", rekao je Vučić i dodao da će Srbija učiniti sve da nikada ne dođe do bilo kakvih sukoba, ali da mora biti spremna da se zaštiti.

"Dobili smo i 10. po redu ''mig 29''. Ljudi moraju da znaju da za zaštitu naše zemlje nabavljamo nove helikoptere i drugu opremu, a kada imate novca onda to možete", kazao je predsjednik.

Vježba 10. novembra biće, smatra, ubjedljivo najveća vojna vježba u regionu.

Slične vježbe su, kazao je, održane u BiH, prije 20-tak dana u Hrvatskoj, kao i na Kosovu i Metohiji, u saradnji sa NATO.

Pripadnici vojske, policije i bezbjednosnih službi imaće, najavio je, i dodatnu podršku države, kroz stambenu izgradnju.