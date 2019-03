Vučić: Kosovski Albanci žive u prošlosti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da je Priština u obavezi da ukine takse na srpsku robu, po CEFTA sporazumu i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali prije svega zbog toga što su slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi vitalna, ključna vrijednost naprednog, prosperitetnog svijeta, prenosi Tanjug.

"Kada to budu razumeli - mi smo za dijalog spremni", rekao je Vučić novinarima u Golupcu.

Upitan da prokomentariše poziv Evropskog parlamenta da se ukinu vize za građane Kosova i da li bi to možda moglo dovesti do ukidanja taksi, Vučić je primetio da se Srbi raduju tome, ali ne zato što bi to možda dovelo do ukidanja taksi, već zato što "gledaju samo koliko će Albanaca da napusti Kosovo".

Kako je istakao, ukidanje taksi je obaveza Prištine i po CEFTA sporazumu i po SSP-u, ali ne samo po tome, i dodao da kosovski Albanci žive u prošlom vremenu, podsjećajući na čuveni Carinski rat iz 1906. godine, između Srbije i Austrougarske.

"A danas je 2019. godina, 113 godina kasnije. Nije isto vreme. Ljudi žive u nekom davno prošlom vremenu, a moraju da razumeju da je slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi vitalna, ključna vrednost naprednog, prosperitetnog sveta", rekao je Vučić.