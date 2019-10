Vučić: Kupili smo od Rusa oružje za odbranu koje mi je Putin preporučio

BEOGRAD - Možda bi donijelo glasove da kažem da je to tako, ali Srbija vodi svoju politiku i Rusija to poštuje, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Sputnjik.

"Građani su nas izabrali da vodimo politiku svoje zemlje", zaključio je Vučić, odgovorajući na komentare da Rusija u Srbiji kontroliše i vlast i opoziciju.

Na pitanje Sputnjika da prokomentariše analize poslije odlaska Medvedeva da su Rusi sigurni da Vučić neće ispuniti obećanja Zapada odgovora da sedam godina sluša kako je nekom obećao nezavisno Kosovo.

"Nek samo kažu ime jednog čoveka kom sam obećao. Sedam godina slušam priče kako sam izdajnik. Izdajnik sam jer sam vratio Srbiju na Kosovo, i Kurti me zbog toga napada. Izdajnik sam jer nisam dozvolio da nam policija na severu bude većinski albanska. Izdajnik sam što nisam prihvatio Tačku 14 Briselskog sporazuma da Kosovo uđe u UN. Izdajnik sam, iako nisam ja prebacio rešavanje kosovskog pitanja iz UN u EU 2009. godine. Izdajnik sam, iako nisam ja postavio pitanje 2010. na onako šeprtljast i idiotski način o legitimnosti kosovske nezavisnosti kao što su drugi postavili. Izdajnik sam, iako nisam ja postavio granicu na Jarinju i Brnjaku 2011. godine, nego neko drugi. Dakle, u čemu se sastoji izdaja osim u njihovoj halabuci i vici?", pita on.

"Šta god da uradimo, smetaće im i vinjak koji prodajemo i gas koji uvozimo iz Rusije. U Pragu, kada je bio sastanak Višegradske grupe, pitali su me za gas. Da kupim gas koji je duplo skuplji , ne pada mi napamet", rekao je Vučić.

Vućić će se 4. decembra sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Devetog maja sljedeće godine, Vučić planira da ponovo učestvuje u vojnoj paradi i Besmrtnom puku na Dan pobjede u Moskvi.

"Dok sam prije godinu i po dana gledao vojnu paradu u Moskvi sa predsednikom Putinom, on je izdvojio nešto i posavetovao me: 'Vidite, Aleksandre, to može da vam pomogne u odbrani zemlje!' I tada smo to oružje ili oruđe izabrali za Srbiju", rekao je Vučić.

Na pitanje da li Srbija kupuje "pancir" kaže:

"Ne želim da govorim o takvim stvarima, ali mi smo već nešto kupili. Kupili smo nešto što je ozbiljno, nije za potcenjivanje. Posebno sam ponosan, rekao je meni Medvedev dvaput, a danas Aleksandru Vulinu rekao je Šojgu, da je srpska vojska napredovala."

Povodom posjete premijera Rusije Dmitrija Medvedeva na obilježavanju 75 godina od oslobođenja Beograda, on ističe da će Srbija rado sa Rusijom obnavljati kulturu sjećanja. Posjetu ocjenjuje i bolje nego očekivanu.

Vučić navodi da se plaši međunarodnih konferencija kako bi se došlo do rješenja o KiM.

"Ipak, kada bi do toga došlo, morale bi da učestvuju sve velike sile. Zalažem se za to da razgovaramo sa Albancima i da pokušamo da dođemo do kompromisa."

(Sputnjik)