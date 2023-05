Vučić: Kurti za sutra planirao upad u Zvečan

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti za sutra planirao upad u Zvečan i dodao da je specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak zabrinut zbog situacije na KiM.

"Ušli smo u začarani krug. Kurti ne želi da formira ZSO. Kurti je za sutra planirao upad u Zvečan, jer je njegov kandidat navodno pobedio. To je planirao za sutra, da li će da pomeri ili ne... Imaju mogućnost do 28. da pomeraju", rekao je Vučić na pitanje da li ulaze u novi začarani krug i nove tenzije s obzirom na to da se bliži datum za proglašenje konačnih rezultata izbora, da je EU ponudila prelazno rješenje do tada kako bi se formirale institucije sa Srbima i kako bi to bio uslov za ZSO, ali da je uslov Beograda za povratak Srba u institucije formiranje zSO i povlačenje specijalaca.

Kada je riječ o tome šta je Lajčak njemu rekao na sastanku po pitanju situacije na KiM, Vučić je istakao da je Lajčak zabrinut i da je on razgovarao sa Srbima sa sjevera, sa ljudima iz NVO i Srpske liste i drugih političkih partija.

"Svi su mu rekli isto. On je video odlučnost Srba da se suprotstve Kurtijevom teroru i potpunoj okupaciji i zabrinut je. Da li će on to da tumači na drugačiji način, da ne bih ja govorio, ali ono što je njegov utisak, on je, ne kao ja, ali svakako zabrinut", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

On je dodao da nije slučajno rekao da, kada neko tako strasno želi sukobe i gotovo po svaku cijenu kao Kurti, "koliko god da bežite sklanjate se, povlačite se, pokušavate da izbegtnete i da sačuvate mir", kako je moguće da pojedine zemlje Kvinte kažu da su to legitimni izbori sa tri odsto.

"Sećate se šta su oni govorili o izborima u Belorusiji, o izborima gde god da okrenete, koji su milijardu puta legitimniji, ne hiljadu ili milion puta. Sta ih briga, to je ono ovo su naši, pošto su to naši i Albanci su naši, mogu da rade šta hoće , pa im je i tri posto dovoljno. Što su uradili ovo sa Savetom Evrope? Oni nisu u stanju da prihvate amandan u kojem se kaže zaštita teritorijalnog integriteta i svih drugih članica Saveta Evrope", rekaoje Vučić.

Ocijenio je da je do apsurda dovedena povelja UN i međunardono pravni poredak, a još bi da, kako kaže, "drže lekcije".

Vučić je rekao da će ostati upamćeno da se jedna mala slobodarska zemlja jedina držala međunarodnog javnog prava i povelje UN, "makar za istorijske udžbenike" i da njen predsjednik nije htio da učestvuje u njihovim farsama i ide na Island.

"Neka oni rade svoje, a mi ćemo svoje. Mi ćemo da čuvamo mir, ali i nikome nećemo dozvoliti da gazi naš narod", zaključio je Vučić.