Vučić: Kurti želi da nas uvuče u sukob sa NATO

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je želja premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da uvuče Srbiju u sukob sa NATO.

Gostujući na TV Prva, Vučić je rekao da Kurti priča neistine kada tvrdi da se samoproglašeno Kosovo naoružava zbog srpskih baza u kopnenoj zoni bezbjednosti.

"Postoje naše baze tamo još od sukoba sa NATO, sada ih ima i manje. On traži dovoljan razlog za besmislice koje izgovara, da uvuče Srbiju u sukob sa NATO. To je njihova politička želja i mi to moramo da izbegnemo", poručio je Vučić.

Dodao je da se nada da će Srbija da sačuvamo mir, da dajemo sve od sebe i da je zbog toga razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Rekao je da vjeruje da je potrebno da sa srpske strane uložimo još dosta napora i naglasio da ne postoji ništa vrednije od mira.

Dodaje da kada neki ljudi emotivno reaguju i kažu da bi trebalo da "završimo sa tim pa kako bilo", da to znači da ti ljudi ne razumiju posljedice, a one su da bi nekim majkama djeca bila vraćena u kovčegu, a da to nije bilo potrebno.

"Bolji je izbor da se tako nešto ne desi. Ulažemo ogroman trud, prećutkujemo zlodela koja dolaze iz Prištine, reagujemo blago, ne zato što je to znak naše slabosti, već odgovornosti. Hoćemo li uspeti u tome, videćemo", rekao je Vučić.