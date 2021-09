Vučić: Kurti želi priznanje Kosova u zamjenu za povlačenje snaga Rosu

BUDIMPEŠTA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da Aljbin Kurti, premijer privremenih prištinskih institucija, svojim pozivima da Srbija prizna Kosovo "prodaje maglu", a sve u cilju da Srbija prizna nezavisnost Kosova i poručio da Priština treba da vrati sve na stanje kakvo je bilo prije 20. septembra, i da tek poslije toga može da se razgovara.

"Jer razumete šta on priča? On to priča za ljude koji nisu upućeni i prodaje maglu. Svakojake prodavce magle i šibicare sam video u životu i zato ih prepoznajem na kilometar. On kaže da će povući mere kada Srbija prizna nezavisno Kosovo", skrenuo je pažnju je Vučić u izjavi medijima u Budimpešti.

Na prijedlog EU da da se u Briselu održi sastanak Vučića i Kurtija i pokuša riješiti situacija na sjeveru KiM Vučić je rekao da mogu da organizuju šta god hoće, a da on neće prihvatiti ništa.

"Vratitete se na ono što je bilo pre 20. septembra, i onda možemo da razgovaramo o svemu", istakao je. On je izrazio i zapanjenje time što postoje mediji u Srbiji koji govore da je Srbija preduzela neke mjere, a Srbija nije preduzela niti jednu jednostranu mjeru.

Podsjetio je kakva se kampanja vodila protiv Srbije u vezi voza s ikonama i manastirima koji je zaustavljen još kod Raške. Postavio je i pitanje koju je to akciju Srbija sprovela na Cetinju, šta je imala sa barikadama.

"Svima njima smeta snažna Srbija. Jer mislite da je moguće 120 tekstova imati u jednom danu u Hrvatskoj o meni, a da nijednu reč nisam rekao, ništa nismo uradili", objasnio je on.

Vode hajku i misle da budu ono što su nekada bili Budimpešta i Podgorica u rušenju nekih drugih u Srbiji, dodao je Vučić.

U tome ima tajkuna koji su porijeklom iz Srbije, a koji upravljaju našim medijima i finansiraju njihove.

Vučić je rekao da nisu napadali Srbiju 2006. ili 2008, kada "su nas 'voleli' jer smo bili slabi, niko i ništa, ekonomija propadala i Srbija nestajala".

To su, kaže i razlozi za sve laži iz Prištine.

"Različit je odnos i zato i razgovaramo. Da mi vas priznajemo ne bi bilo razloga da sa vama razgovaramo, a to je nešto što znaju u Evropi", objasnio je on.

Na pitanje da li će biti sastanak na marginama skupa u Budimpešti, zbog aktuelne situacije, Vučić je rekao da će tokom boravka u glavnom gradu Mađarske imati bilaterale sa gotovo svima, ali i da u tim sastancima, zapravo, uvijek govori samo ono što svi već znaju.

"Imaću sastanak s Orbanom, Janšom, Babišom, verujem da ću se sastati i sa premijerom Poljske Mateušom Moravjecki. Verujem i da će predsednik Poljske, posle ne znam ni sam koliko decenija, doći do kraja godine u Srbiju, što bi bila velika stvar za našu zemlju. Mi ćemo na tim sastancima da govorimo samo ono što oni već znaju", rekao je Vučić.

Kako je rekao, on sagovornike ne upoznaje ni sa čim novim, ali je stvar u tome što oni imaju svoje interese, a ineteres najsnažnijih evropskih zemalja je nezavisno Kosovo, i da nateraju Srbiju da učestvuje u tome, što mi ne želimo.

"Znaju i oni sami koliki su licemeri kada govore o dvostrukoj krivici... Šta smo mi uradili? Jesmo li mi ušli u Kačanik ili Ðakovicu sa specijalcima?", upitao je Vučić.

Kako kaže, obmanama nema kraja.

"Mi smo svoje ispunili, a Priština nije najvažnije. I to ono što nije ni u kakvom aneksu sporazuma, nema nikakvog tumačenja, već je među šest suštinskih tačaka. I onda mrtvi 'ladni kažu - nećemo. Kako to može? To je švedski sto? Šta ti se svdija, to može? Može da me zove Sveti Petar, jedino rešenje je povlačenje Rosu i uopšte neću da razgovaram o tome", rekao je Vučić.

Upitan za izjave iz Albanije, predsjednice Skupštine te zemlje, da bi tzv. Kosovo i Albanija trebalo da se drže zajedno i kako bi "zločini Srbije postali poznati širom svijeta, Vučić je rekao da su u Prištini "vrlo čudni, neodgovorni ljudi".

"Kada pričamo o zločinima, zamislite da vam je otac ili brat ubijen. Da vam otkruju da su tamo, a vi nećete da dopremite njihove kosti, dok se ne smeni Veljko Odalović. Dokle to ide", konstatovao je Vučić.