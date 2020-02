Vučić: Kurtijev prijedlog pokušaj podvale

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je najava predsjednika Vlade samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da će djelimično ukinuti takse na robu iz centralne Srbije pokušaj još jedna podvale Prištine i naglasio da je specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel potpuno u pravu kada kaže da SAD neće podržati Kurtija.

Vučić je naglasio da Kurti trikove poput ovog može da prodaje drugom, a da je on (Vučić) tu školu davno završio.

"Smislio je da kaže 'mi ćemo ukinuti takse na sirovinu'. E, je li? On bi da kupuje našu srpsku pšenicu duplo jeftinije nego onu iz Severne Makedonije i da njegovi pakari prave hleb, a zašto onda neće i naš keks, naš prašak... Je li on to sam smislio", rekao je Vučić novinarima u Gornjem Milanovcu.

Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti da razvija svoju ekonomiju koja bilježi nevjerovatan rast, da gradi mir, stabilnost kao i da ulaže u svoju namjensku industriju jer se naoružavaju i drugi u regionu.

"Svi govore o Srbiji, a Hrvatska sada kupuje takozvane Spajk rakete u Izraelu. Albanci na Kosmetu se naoružavaju, Crna Gora i Severna Makedonija kupuju oklopna vozila", rekao je predsjednik Srbije.

U vezi s tvrdnjom pojedinaca da srpske vlasti kriju da u zemlji ima zaraženih virusom korona, Vučić je rekao da je šokiran željom pojedinaca da zemlji bude gore da bi njima bilo bolje.

"Za vreme pandemije 2009. godine imali smo 137 mrtvih. Svi koji su tada bili u opoziciji su ćutali. Ja sam doveo najbolje lekare da se obrate javnosti", dodao je Vučić.

On je najavio da sutra putuje u Vašington i da se nada da će "biti dobro za Srbiju".