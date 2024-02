Vučić: Kurtijeva policija napala sve srpske enklave u Metohiji

BEOGRAD- Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju javnosti da je Kurtijeva policija danas u više sinhronizovanih akcija upadala u privremene organe u Prištini, Peći, Goraždevcu i Istoku i napala sve srpske enklave u Metohiji.

"Građani Srbije, danas su pripadnici Kurtijeve policije u više sinhronizovanih akcija upadali u privremene organe Prištine, Peći, Goraždevcu i Istoku, mjesto Osojane. Isto vreme su upali i u Dom zdravlja u Osojanu i zatvorili ga ", rekao je Vučić u Palati Srbija.

Kazao je da su maltretirali ljude ispred apoteka i preturali im po stvarima.

"Pošto je valjda to najveći uzrok problema sa kojima se suočavaju. Dakle, napadnute su sve srpske enklave u Metohiji i posle odluke koja nema nikakve veze, ona je samo formalna odluka takozvane Kosovske centralne banke, suštinski je to odluka Aljbina Kurtija da se ukine dinar i da se do sada najjačim udarcem zapreti progonom Srba, proterivanjem Srba sa njihovih vekovnih ognjišta.

Zahtjev za sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

U ponedjeljak Srbija podnosi pisani zahtjev za sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

Predsjednik je rekao da će Srbija u ponedjeljak podnijeti pisani zahtjev za održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti UN o KiM. Kaže da se nada da će ta sjednica biti održana.

"KiM je u skladu sa poveljom UN i u skladu sa našim Ustavom u sastavu Srbije", istakao je Vučić.

