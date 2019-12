Vučić: Lukašenko jedan od retkih pravih prijatelja Srbije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je šef bjeloruske države Aleksandar Lukašenko jedan od rijetkih pravih prijatelja Srbije, koji je to pokazao sve vrijeme od kada je na čelu Bjelorusije i poručio da ako dvije zemlje budu radile više zajedno, bile posvećene zajedničkim projektima, saradnji, da će budućnost njihovih odnosa biti još bolja.

"Nećemo zaboraviti što je neko u teškim trenucima uradio za Srbiju. Lako je biti prijatelj u dobrom, u teškim vremenima se prepoznaju pravi prijatelji. Imali smo mali broj takvih prijatelja, a jedan od retkih je Lukašenko", objasnio je Vučić, odgovarajući na pitanje bjeloruskog novinara da li se danas Srbi sjećaju šta je bilo prije 20 godina i šta je bjeloruski predsjednik tada učinio za Srbiju, te da li to ima ikakvog uticaja na izbora bjeloruskih, kineskih ili evropskih proizvoda.

"Nisam siguran da svi znaju o tome, pa ću prvo to reći, a onda preći na racionalni deo šta je to što Srbi kupuju. Lukašenko nije samo došao 1999. u našu zemlju, već je ponudio veliku pomoć srpskom rukovodstvu, predsedniku Milsoseviću. Bio je jedan od hrabrih ljudi koji je ponudio pomoć beloruskih junaka koji bili spremni da dolete na teritoriju Srbije. Bio je spreman da to uradi iako bi morali da prelete NATO zemlje. Njihovi hrabri piloti su bili spremni da dođu i ostave nam svoje avione", podsjetio je on.

Ne ulazeći u detalje da li je bila pametna ili nedovoljna pametna odluka našeg rukovodstva, kako je rekao Vučić, u posljednjem trenutku i poslije mnogo razgovora sa bjeloruskim rukovodstvom otkazan je dolazak bjeloruskih MIG-ova.

Što se tiče pitanja šta Srbi kupuju, kaže, i kupuju ono što je jeftnije i kvalitenije.

Vučić je, pri tome naveo kako se mnogo toga jeftinijeg i kvalitetnijeg može da se pronađe u Belorusiji i kao primjer naveo da on lično obožava bjelorusku čokoladu.

"Dana sam dobio mnogo suhomesnatih proizvoda iz Belorusije, uz veličanstvenu ikonu Svetog Nikole, slave porodice VUČIĆ. To je posna slava, ali te proizvode možemo jesti tri dana kasnije", pohvalio se poklonom predsjednik Vučić i izrazio uvjerenje da ako dve zemlje budu sarađivale više, da će i građani veću pažnju pridati bjeloruskim proizvodima.

„Kupili smo ne mali broj beloruskih mašina, za vatrogasce i kopove u Boru. Spremni smo i u budućnosti. Kod nas su tenderske procedure, ali smo uvek spremni da pronađemo način da, ako je ista cena i kvalitet, kupimo beloruske proizvode. Znamo koliko vi pedantno, čisto, i ozbiljno radite", rekao je Vučić.

Pozvao je beloruske kompanije da više proizvoda izvoze u Srbiju i rekao da je on kao predsednik Srbije i čovek koji voli Belorusiju, poštuje beloruski narod, uvek spreman da pozove građane da probaju tu čokoladu, i da vide da li te mašine mogu da ostvare što traže.