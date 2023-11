Vučić: Mali mogu da se igraju minimalnom platom, ali posle plate visoku cenu

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da se stvari mnogo brzo mijenjaju i da Srbija u kvalitetu života i primanjima za Hrvatskom zaostaje između četiri i šest godina te da će za četiri godine prosječna plata u Srbiji biti 1.400 evra.

Govoreći o minimalnim platama, Vučić je rekao da imaju problem sa privrednicima, ne sa strancima.

"Mi vodimo računa kako raste minimalna zarada. To neki mali mogu da se igraju s time, ali posle plate visoku cenu. Mi radimo na ekonomski čistim parametrima, zato je MMF rekao da jedino Srbija odlično stoji. Mi nećemo na političkoj ravni da povećavamo prihode. To je nemoguće, mora biti zasnovano na ekonomskim parametrima", rekao je Vučić.

On je rekao da se novac ulaže u radove da bi se obezbijedio rast i da je rast ključan za dobre prihode i kvalitet života te da ako ne postoji rast država ne može da finansira velike projekte.

"Sada smo imali prema fleš proceni 3,6 stopu rasta za treći kvartal. To je preliminarna procena, sa minimalnim greškama. Mi na osnovu toga pravimo sve projekcije. Ukupna vrednost svega što smo stvorili 2012. godine je 32 milijarde evra. To je sve što smo stvorili u zemlji, od krofni preko cipela do gvožđa. Danas u decembru ove godine, naš BDP je 69 milijardi evra", rekao je Vučić, a prenosi Tanjug.

