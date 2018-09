Vučić: Malo ko bi volio da bude u mojoj ili Tačijevoj koži

LEPOSAVIĆ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su razgovori s Prištinom, iako teški, važni, kako bi svaki Srbin večeras znao da može slobodno da ode kući.

Vučić je za RTS rekao da ne može da priča Srbima iz Klokota, Donje Budrige, Parteša kako da žive sa Albancima.

"Treba li da vređam Albance, da vrištim na njih kako bih dobio poene u kaficima u Beogradu i da tim ljudima nanesem štetu", upitao je Vučić.



Na pitanje da prokomentariše pisanje prištinskih medija da je dva puta u jednom danu ponizio kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Vučih je rekao da nikoga nije ponizio, te da mu to nije bila ni želja, niti bi to nekada uradio.



Razgovaram sa Tačijem jer je predstavnik Albanaca a to nije lak posao, rekao je Vučić i dodao da greši svako ko misli da je njihov posao lak.



"Ako neko misli da je naš posao lak, ja mislim da nije i malo ko bi želio da bude i u njegovoj ili u mojoj koži. Ako neko misli da je to jednostavno ne, mnogo je teško, i nije nimalo lepo, da li se svađamo - da, jer imamo različite poglede. A da li je bolje da razgovaramo - jeste, da raskrstimo jednom zauvek...da, bolje je, jer ovi ljudi znaju da će noćas moći da se vrate kući, da pređu most na Ibru, da pređu Prištinu i dođu do Gnjilana", rekao je Vučić.



Vučić je rekao da je srećan što je na Kosovu, sa srpskim narodom.



"Zahvalan sam im na podsršci i ljubavi koju pokazuju jer ne žive lepo kao i mi, Oni znaju sa kakvim se mukama suočavaju, kod njih nije sve ''umešeno pa obešeno''", rekao je predsjednik.



Vučić je dodao da je nadležnima u Lešku obećao proširenje internata Poljoprivredne škole, jer će ta djeca koja se školuju imati posla gdje god da rade, Naveo je i da je insistirao i na dualnom obrazovanju.



Vučić je podsjetio da ga večeras očekuje sastanak sa predstavnicma svih srpskih opštima, odnosno sa svim stvarnim predstavnicima Srba a ne oni koje izmišljaju agenture, već upravo onima kojie je narod izabrao.