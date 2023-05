Vučić: Malo ko je hteo da razume šta se dešava na KiM, noć ću provesti sa vojskom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je mjesecima govorio da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ima jednu želju - da dovede do krvoprolića cio region, kao i da je malo ko je htio to da čuje i razumije šta se dešava na KiM.

On je na konferenciji za novinare rekao da je u posljednja tri dana "i ćorav" mogao da razumije šta se sprema.

"Kao i želju Kurtija da dođe do velikih sukoba između Srba i NATO-a, a on da pere ruke i kaže da to nema sa njim nikakve veze", rekao je Vučić i dodao da je imao razgovore sa Amerikancima, Nijemcima i Evropljanima.

Kazao je da je KFOR pustio Kurtijeve "gradonačelnike" da uđu u zgrade Opštine, a onda su njih "štitili od Srba", umjesto da su uradili obrnuto.

"Ovaj lažni gradonačelnik još se nalazi u Opštini Leposavić", kaže Vučić i dodaje da će se odmah nakon obraćanja zaputiti se na administrativnu liniju.

Poručio je da će provesti noć sa vojskom, i odatle će pratiti situaciju.

"Molim Srbe na KiM da ne ulaze u sukob s NATO, ne zato što se plašimo nego zato što Kurti to najviše želi. Neka protestuju na miran način baš kao što su i danas, neka sede, jer kad se na miran način suprotstavljaju albanskom okupatoru, tada niko ne može da ih pokori", poručio je Vučić.

"Trojica najteže povređena, četvorica uhapšena"

Predsjednik Srbije izjavio je večeras da su u sukobima na sjeveru KIM najteže povrijeđeni Dragiša Galjak, kao i Dragiša Milović i Časlav Sofronijević, a da je povrijeđen 41 pripadnik KFOR-a.

Rekao je da su uhapšeni Nebojša Lezović, Radoš Petrović, Srećko Vitković i Dušan Obrenović i da su u toku su pregovori sa KFOR-om o njihovom oslobađanju.

Vučić je rekao da je najteže povrijeđen Dragiša Galjak, portir iz Kososvke Mitrovice, koji je pogođen s leđa sa dva metka i koji je operisan.

"Lekari su se borili za njegov život, sada je na na intenzivoj nezi. Verujemo da je izvesno, ako ne dođe do komplikaija, da će preživeti", rekao je Vučić.

On je dodao da je Dragiša Milović zadobio višestruke teške tjelesne povrede od udaraca u grudi, trbuh ruke i noge i da se on nalazi na opservaciji.

Vučić je dodao da je Časlav Sofronijević, Srbin sa sjevera KiM, zadobio više udaraca u grudi i povrede od gumenih metaka i da se takođe nalazi na opservaciji.

"Ostali su svi sa lakšim i težim telesnim povredama", naveo je Vučić.

Predsednik Srbije rekao je da je povrijeđen 41 pripadnik KFOR-a, od toga najviše pripadnika mađarskog i italijanskog kontigenta, od kojih su trojica teže ranjeni. Izrazio je nadu da niko od njih nije životno ugrožen.

"Velike i teške posledice, za koje je kriv i odgovoran isključivo Aljbin Kurti, za šta svi znaju, na to sam upozoravao i sinoć i preksinoć i pre tri, četiri pet dana, a niko nije želeo ni da čuje", rekao je Vučić.

Vučić: Kurti jedini krivac

Vučić je izjavio da Aljbin Kurti ima samo jednu želju - da izazove sukobe na KiM i dođe do velikog sukoba između Srba i NATO, da dovede do krvoprolića cijeli region i naglasio da je Kurti jedini krivac za ovo što se događa na KiM.

Vučić je u vanrednom obraćanju javnosti u Predsedništvu rekao da je malo ko želeo da to razume šta je suština svega što se na KiM događa, "iako smo mesecima govorili da Kurti to želi da dođe do sukoba".

"U poslednja tri dana i ćorav i politički nepismen mogao je da razume šta je to pripremano za danas i sve u organizaciji Kurtija, sa željom da dođe do velikog sukoba između Srba i NATO, a on koji je jedini krivac za sve što se događa, da pere pilatovski ruke i kaže da sa njim to nema nikakve veze", kazao je Vučić.

Dodao je da kasni sa tobraćanjem, jer je imao razgovore sa Amerikancima, Nemcima i Evropljanima, ali i zato što je hteo da prikupi potpuno tačne informacije i da će saopštiti šta je to što ćemo da činimo.

Vučić: KFOR uprkos garancijama nije zaštitio Srbe

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da KFOR, uprkos garancijama, nije zaštitio Srbe i nelegalno preuzimanje opština na sjeveru KiM.

Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare objasnio hronologiju događaja od jutros.

“Srbi na severu KiM u sedam sati jutros okupili su se ispred opštine Zubin Potok, Zvečan i Leposavić kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo upadom nelegalnih Kurtijevih okupatora u srpske zgrade, jer vojnici KFOR-a uprkos garancijama, nisu zaštitili Srbe i nisu sprečili nelegalno i nasilno preuzimanje opština, kao i nasilje kojim su Srbi bili izloženi, iako su za to davali više puta garancije", rekao je Vučić.

Kako je dodao, jutros ispred opština Srbe su sačekali vojnici KFOR-a i bodljikava žica.

“Gradonačelnici Zubinog Potoka i Zvečana koje je izabrao Kurti naknadno su otišli na sastanak kod američkog ambasadora, dok je gradonačelnik Leposavića u 5.30 ušao u zgradu opštine koju je KFOR opasao bodljikavom žicom, onako kako je to trebalo da urade u petak i da zabrane Kurtijevim gradonačelnicima da se uopšte pojavljuju na severu", rekao je Vučić.

KFOR ih je, kaže, pustio da uđu u zgrade opštine da bi onda njih štitili od Srba, umjesto obrnuto.