Vučić: Marica je spasila mnogo druge dece

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tužan zbog onoga što se dogodilo Marici Mihajlović u porodilištu u Sremskoj Mitrovici, ali da je srećan što je sa tim izašla u javnost, čime je spasila mnogo druge djece, jer će akušeri morati da budu obazriviji.

"Ja ću sutra sa njom da razgovaram i da je primim u predsedništvu Srbije. I da se zahvalim na tome jer je spasila mnogo neke druge dece. Jer će svi drugi morati da budu pažljiviji, obazriviji. Iako sam siguran da 99,9999 odsto njih koji rade sa majkama daju sve od sebe. Žive za živote i tih majki i te dece. Ali uvek imate tih 0,0001 neodgovornih. Ali će sada i oni da shvate da država reaguje izuzetno snažno, izuzetno odgovorno, izuzetno ozbiljno i da shvate da će takve majke uvek da imaju našu podršku", rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da će se i to smanjiti u budućnosti i ponovio da je zahvalan Mihajlovićevoj što je imala snage i hrabrosti da poslije tako teške stvari izađe u javnost da o tome govori. On je na pitanje novinara šta misli o najavi pojedinih udruženja i opozicije da će organizovati proteste povodom toga što se desilo u porodilištu u Sremskoj Mitrovici, rekao da oni tako mogu da organizuju proteste i zbog požara ili saobraćajne nesreće.

"Žao mi je što pričamo uvek o nečemu, što neko nameće svoju temu. Ovde smo zbog budućnosti naše zemlje. Kada neko hoće demonstracije jer se jedan akušer ponašao loše, pa ako zbog toga organizuje demonstracije, onda možete zbog svega da ih organizujete. Samo mržnju nudite narodu", rekao je Vučić, a prenosi Tanjug.

