Vučić: Menjali granice, sad im smeta da Srbi nešto dobiju

ALPBAH - Borim se da za Srbe i Srbiju izborim značajno više od onog što je sada ništa, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i objasnio da se i oni koji govore protiv razgraničenja i ne znajući zalažu upravo za razgraničenje, ali, za razliku od njega, takvo u kojem Srbi ne dobijaju - ništa.

"Oni koji govore protiv ideje o razgraničenju ne znaju šta znači taj pojam, a i politički ne razumeju da se zalažu za razgraničenje već dugo godina, ali ono koje je loše i negativno za Srbe, koji bi ostali da ne dobiju ništa", rekao je Vučić novinarima pred početak Političkih razgovora u okviru Evropskog foruma u Alpbahu.



"Fatmir Ljimaj je rekao da neće biti nikakve promene granica, što govore i mnogi drugi, ne razumevajući da, kada to govore Albanci, oni kažu da je Kosovo nezavisno i da Sbrija tamo nema ništa. Kada neki govore u regionu protiv ideje razgraničenja, na stranu što pojma nemaju, ništa ne znaju o etimloškom značenju tog termina, već ni politički ne razumeju da se zalažu za razgraničenje već dugo, ali takvo koje je loše i negativno za Srbe, da nemaju ništa“, objasnio je Vučić.



On je kazao da tako govore ne samo Ljimaj i Haradinaj, već i mnogi zapadni političari, za koje je Kosovo nezavisno i za koje je to sve - završeno.



„Borim se i da za Srbe i Srbiju izborim značajno više što je ništa. To nekima smeta", rekao je i dodao da očekuje i večeras, na glavnom forumu, napade iz takozvanog civilnog sektora, jer se neki iz zapadnog sveta kriju jer ne žele da se direktno eksponiraju, već to prepuštaju mladima, koji će govoriti kako mi time rušimo evropski poredak, kao da oni to već nisu uradili.



"Menjali su granice pre 12 i 10 godina, a sada im smeta da Srbi nešto dobiju. Srbi valjda ne treba ništa da dobiju, treba ih poniziti do kraja", kazao je i dodao da ne zna koliko mala i ponižena Srbija treba da bude da budu svi zadovoljni.



Vučić je naglasio da će se boriti protiv toga svm snagom.



Ukazao je da nije bilo reakcije iz Srbije na to što je doveden investitor od 900 miliona evra, a brujala je cijela Evropa o tome.



U Srbiji, kako je konstatovao, ćute, jer im je teško da razumeju da je to uspelo jer je na tome radio on, što su rekli kineski ambasador i vlasnici velikog kineskog konrecna.



„Kada govorimo o rastu, nije samo u regionu već Evropi, kada govoriomo o investicijama ubedljivo su veće od svih ostalih na Zapadnom Balkanu zajedno. Imamo ubedljivo više od svih u regionu zajedno sa Hrvatskom. Kada sve to imate u vidu postavlja se pitanje da ste nešto uspeli....", primetio je.



"U ceo proces smo ušli ozbiljno, polako menjali poziciju Srbije da bi nešto promenili što je bilo ''zakucano'' potpunim rušenjem i ponižavanjem Srbije i isterivanje Sbrije sa svakog pedalja KiM. Sada se borimo da sačuvamo ono što je moguće, koliko i kako je moguće“, rekao je on.



Vučić je istakao da oni koji govore kako je Kačanik "centar Srbije", govore isto kao i Ljimaj, iako nikada nisu tamo bili i nema Srba u Kačaniku.



„Oni znaju da ih to ne zanima, ali jedino što ih zaima je kako da sebi omoguće politički prostor da nastave ono što su radili u prethodnom periodu da postave granice između Srba i Srba, i da pljačkaju“; rekao je on.