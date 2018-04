Vučić: Merkel insistira na očuvanju mira i stabilnosti

BERLIN - Kancelarka Angela Merkel insistira, a mi smo apsolutno saglasni, da se mir i stabilnost moraju očuvati po svaku cenu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslije razgovora sa kancelarkom u Berlinu i istakao da mu je rekla da može da je pozove ako je potrebno.

Dogovorili su se, kaže, da u okviru EU nastave da rade na pronalasku rješenja.

"Jer, rešenje je uvek bolje nego da rešenja nema, bolje je od svakog konflikta, makar i zamrznutog", rekao je Vučić novinarima.

"Da li tu postoje neke hitne stvari? Ne, nema ih. Ne postoji ništa važnije od očuvanja mira i stabilnosti", dodao je Vučić.

Vučić je istakao da je veoma zadovoljan razumijevanjem na koje je naišao i poštovanjem koje Srbija uživa kod kancelarke.

Ono na čemu je i kancelarka insistirala, kaže, to je da se mir i stabilnost moraju sačuvati po svaku cijenu.

Možeš da me pozoveš kad hoćeš, rekla je Merkel Vučiću i primijetila da on ne koristi tu priliku, naveo je Vučić i dodao da je rekao kancelarki da ne želi još i on da je uznemirava.

"Veoma sam zadovoljan što je htela ne samo da nas čuje, već i sasluša naše stavove", rekao je predsjednik podsećajući da je Njemačka priznala nezavisnost Kosova.

I Merkel smatra važnim da Srbija bude u Sofiji

Predsednik Srbije prenio je danas novinarima u Berlinu da mu je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da bi bilo veoma važno da Srbija prisustvuje Samitu EU i Zapadnog Balkana, u maju u Sofiji.

"Ja sam objasnio sve, kako to ide i na koji način, kao i da bi taj Samit bez Srbije značio štetu i problem za Srbiju i da to mi sebi ne možemo da dopustimo", rekao je Vučić.

Kako kaže, rekao joj je da se nada da će doći u Sofiju i da će Srbija tamo biti predstavljena, a da o formalnim pitanjima nisu razgovarali.

"Zamislite da dođu sve zemlje EU, jer će i sa Španijom da naprave neki dogovor, i da dođu predstavnici Prištine i svih sa Zapadnog Balkana... Kakva bi to šteta i koliko bi loše bilo za Srbiju. Svakako ćemo biti predstavljeni na, nadam se, najvišem nivou", rekao je Vučić.

Merkel shvata šta za nas znači Kosovo

Vučić je rekao da njemačka kancelarka razumije našu poziciju, shvata šta za nas znači Kosovo, te da je analizirao s njom Briselski sporazum tačku po tačku, kao što je to juče uradio sa šefom francuske diploamtije Žan Ivom le Drijanom.

"Merkel je to i znala, nije to bilo iznenađenje za nju - prvih 6 tačka nije ispunjeno, sve ostalo jeste, a to su bile obaveze Srbije, a prvih šest tačaka nisu.

Biće i dalje angažovana po tom pitanju", dodao je on.

Naglasio je da Merkelova želi da sve bude pod kontrolom i da joj je važna stabilnost u Evropi.