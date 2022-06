Vučić: Mi bez gasa ne možemo, radimo na diverzifikaciji

BRATISLAVA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas, na panelu posvećenom odnosu EU i Srbije konferenciji Globsek u Bratislavi, da je prioritet Srbije članstvo u Uniji, i da Srbija radi na diverzifikaciji snabdijevanja gasom.

"Istina je da se ne može preživeti bez isporuke gasa. Uvek smo bili stopostotno zavisni od ruskog gasa. Ima i drugih zemalja EU koje su u istom položaju. Mi radimo na diverzifikaciji našeg snabdevanja“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o novom gasnom aranžmanu sa Rusijom.

On je prenio da je, upravo na Globseku, razgovarao sa potpredsjednikom Evropske komisije za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Marošom Ševčovičem, u cilju da se napravi zajednička strategija kako da dobijemo gas iz gasovoda TAP i TANAP.

U tom kontekstu je naglasio da je važno da se izgradi gasni interkonektor između Bugarske i Srbije, kao i Sjeverne Makedonije i Srbij.

"Tek tada možemo da diverzifikujemo. To će nam pružiti mogućnost da dobijamo i drugi gas. Moramo da preživimo i delujemo racionalno. Znam da to trenutno niko ne želi da čuje. Imamo trenutno histeriju tokom koje svi govore isto, pa je teško za racionalne priče", naglasio je on.

Vučić je skrenuo pažnju da na jugoistoku Evrope postoje Srbija, Mađarska koje se snabdijevaju ruskim gasom,i izrazio nadu da će Bugarska uspjeti da dobije dovoljno tečnog naftnog gasa, kao što je obećano iz Vašingtona, ali je iznio i određenu sumnju da će to biti moguće.

"Nema sumnje da tu nema dovoljno gasa za nas. Pre šest godina sam išao u Baku i razgovarao sa Ilhanom Alijevim (predsednik Azerbejdzana), ali oni nisu mogli da nam obezbede dovoljne količine. Sada trošimo tri puta višse nego ranije, a potrošnja stalno raste", objasnio je on.

Prema njegovim riječima preko TAP-a I TANAP-a, od planiranih 10 milijardi kubika, bi mogle određene količine da dobije Srbije.

Vučić je istakao da je glavni strateški cilj Srbije da postane članica EU.

Na tom putu, kaže, postoje specifične stvari koje treba da reši Srbija, među kojima je i KiM, pitanje na koje Beograd gleda drugačije od pojedinih članica EU.

Upitan za govor u Skupštini povodom polaganja zakletve za drugi mandat na mjestu predsjednika Srbije, Vučić je ukazao da je govorio o potrebi postizanja kompromisa sa Prištinom i da je to bitno za put ka članstvu u EU.

"Komplikuje se situacija oko dolaska Lavrova u Beograd"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Bratislavi, gdje učestvuje na godišnjem "GLOBSEC 2022 Forumu", da se komplikuje situacija oko posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu 7. juna.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara Pinka da li ga je neko u Bratislavi pitao nešto oko dolaska Sergeja Lavrova u Beograd i da li se komplikuje situacija oko njegovog dolaska.

"Komplikuje se situacija oko dolaska Lavarova u svakom smislu, ali nisam još speman da o tome govorim, ali komplikuje se u svakom smislu. Pitanja su kako će da dođe Lavrov, šta... i drugo..., videćemo", rekao je Vučić.

Na pitanje da li postoji mogućnost da zbog dolaska Lavrova njemački kancelar Olaf Šolc ne dođe u najavljenu posjetu Srbiji 10. juna i da li bi to bila loša vijest za Srbiju, Vučić je rekao da bi svakako bila loša vijest.

Zamislite da Šolc kaže prvo jedno pa onda da ne želi da dođe ili da ne može da dođe, bila bi loša vijest, istakao je Vučić.

"Da li postoji za tako nešto šansa, pa uvek postoji, ali nadam se da se to neće dogoditi. Prvo da vidimo da li će doći Lavrov, pa sve drugo. Ima i reakcija drugih zemalja", naveo je Vučić.