Vučić: Mi ćemo poštovati ono što smo rekli, 100 dana bez ijedne teške reči

ZAGREB - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažniji rezultat njegove posjete Hrvatskoj ono što će uslijediti.

Kako je rekao, to je napredak u nekoliko zajedničkih sfera od interesa Srbije i Hrvatske. Riječ je, kako navodi, prije svega o položaju Srba u Hrvatskoj, što Srbiju najviše zanima.

Međutim, istakao je da se ne stidi da kaže da ga zanima i da se učini sve što je moguće da bi se poboljšao položaj Hrvata koji žive prije svega u Vojvodini.

"Da čak ne merimo to u brojevima i bilo čemu drugom, ti ljudi su građani Srbije, želimo da se osećaju na najbolji način", poručio je predsjednik Srbije .

Naveo je da ima mnogo stvari za koje Hrvati u Srbiji žele pomoć, od rektorata do veće podrške njihovim kulturno-umjetničkim društvima i poručio da će se konkretno veoma brzo vidjeti rezultati.

"Nadam se da će hrvatska država na isti način postupiti prema Srbima, za koje sam danas video, a mogli ste i vi to da vidite, naročito u Vrginmostu, u Podgorju, da se ljudi plaše, da ne smeju najotvorenije da iskažu svoje mišljenje. Nadam se da će to biti nešto drugačije u budućnosti, to je naš posao", rekao je Vučić.

Predsjednici Srbije i Hrvatske su poslali poruke mira i saradnje, ali bez obzira na to, bura teških riječi u Hrvatskoj se ne smiruje. U Hrvatskom saboru poslanici su govorili da je Hrvatska poražena Vučićevim dolaskom.

Odgovarajući na te navode, ali i na teške riječi u medijima na račun njega i Grabar Kitarovićeve, Vučić je rekao: "Ona je kriva zbog toga što sam ja tobož ponizio Hrvatsku, a ja sam kriv po svojoj prirodi, što sam Srbin, četnik ili šta već hoćete."

Istakao je da je potreban dijalog i da i jedna i druga strana moraju da čuju i slušaju. Rekao je da neki ljudi u Zagrebu nisu htjeli da čuju drugu stranu.

"Vi im sve vreme kažete - ali mi sve drugačije od vas mislimo o onome što je bilo pre 23 i 27 godina. Kao da to ne dopire do njih. Kao da morate da imate isto mišljenje kao oni, a apriori ste krivi ako imate drugačiji stav", rekao je Vučić.

Dodao je da je očekivao da posjeta bude teška, ali ne na tom nivou. Kaže da se trudio, u skladu sa pozicijom predsjednika Srbije, da se drži dostojanstveno i ističe da nikad nije vidio ujedinjenije srpske novinare zbog svega što se dešavalo, a kod nekih je čak vidio i bijes.

"Ja sam se trudio da i jed, i čemer, i sve ono kroz šta prolazim ne pokazujem. Znate, ako vam pokažu - baš me briga što su tebi spalili kuću, što su tvome ocu ubili oca, što su tvom ocu ubili dedu, baš me briga za sve to, jedna tvoja izjava od pre 30 godina mi se nije svidela, aj' sad ti da budeš kriv za sve to - vi stanete, gledate i ne verujete da pored svih vaših poruka o budućnosti neko i dalje na tome insistira", rekao je predsjednik Srbije.

Na konstataciju da prije tri godine, kada je bio u Zagrebu, nije bilo nikakvih problema, rekao je da je to "zato što je Srbija manje slaba, da ne kažem da je snažnija".

"Ali Srbija, kao što sam to rekao ovde, neće biti manje snažna u budućnosti. Naprotiv. Srpska snaga je u tome da drži do svojih reči i svojih uverenja, što, složićete se, nije bio ranije slučaj", rekao je Vučić. Naglasio je da su Srbi u Hrvatskoj srećni i zadovoljni što neko umije da primi udarce i što je uspio da se nosi sa tim - što nije ni plakao ni kukao, već se dostojanstveno nosio sa tim izazovima.

"Mi ćemo poštovati ono što smo rekli, 100 dana bez ijedne teške reči, iako bih i danas imao mnogo šta da odgovorim različitim zvaničnicima i onome što me jurio po Trgu, pa čim sam se okrenuo, zaustavio se u toj jurnjavi", rekao je Vučić.

Dodao je da je vidio i da su u Beogradu neki njegovi politički protivnici, "koji misle o beogradskim izborima, dok on nema vremena tome da se posveti", govorili da je ponizio Srbiju posjetom Zagrebu i razgovorom sa kardinalom Bozanićem.

Poručio je da je ponosan na Srbe u Hrvatskoj i na srpsku delegaciju jer misli da su na odgovoran način štitili interese države Srbije i interese budućnosti dobrih odnosa Srbije i Hrvatske.

Vučić je naveo da je imao dobar i veoma važan razgovor sa kardinalom Bozanićem.

"Mnogi hrvatski prijatelji su mi rekli danas u Zagrebu da je to možda bio i najvažniji razgovor. Jer bolji odnos katoličke crkve i prema srpskom narodu i prema srpskoj pravoslavnoj crkvi je pre svega, najznačajniji uslov, rekao bih, za napredak u našim odnosima", istakao je predsednik.

Objasnio je da je razgovor bio korektan, otvoren i iskren, što ne znači da su se u svemu saglasili.

"Da imam priliku da ponovim taj susret sa kardinalom Bozanićem, uvek bih ga ponovio", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je razgovor sa premijerom Andrejem Plenkovićem bio neprijatan, Vučić je rekao: "Ako mislite da li me je neko uvredio ili tako nešto - bože sačuvaj".

Međutim kaže da je bilo teških tema.

"Oni su mislili da je pokretanje određenih tema otprilike glogov kolac u srce. Mi smo na to veoma hladno odgovorili i rekao bih, sa mnogo više argumenata i odgovornosti", istakao je Vučić.

Poručio je da ljudi u Srbiji treba da budu spokojni.

"Iako su stvari teške, idu udobrom smeru. Čuvaćemo mir i stabilnost, unapređivaćemo odnose. Posao nas političara je da se borimo za svoje zemlje i to ćemo nastaviti", naglasio je Vučić.

Na pitanje o tome što je u polušali rekao predsjedniku SNV-a Miloradu Pupovcu na Velikoj skupštini SNV-a da ne mora baš za svaki zakon da glasa i da bi onda ostvarivanje prava Srba bilo lakše, Vučić je odgovorio da nema pravo to da komentariše.

"Ja ne živim ovde i ne znam kako bi bilo da mi priđu neka dvojica, trojica, da mi pljunu u lice i da mi lepe nalepnice na leđima", rekao je predsjednik Srbije.

"Ponekad pomislim da ga drugarski i bratski pozovem i ponešto kažem. Uvek se ujedem za jezik jer mislim da je njemu svakako teže nego meni", rekao je Vučić.

Dodao je da će predsjednica Kolinda Grabar Kitarović da dobije njegov poziv da prije ljeta posjeti Beograd i da je uvjern da će ona doći.