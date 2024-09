Vučić: Milo Đukanović i ja imamo istu opsesiju - Srbiju

Demokratska partija socijalista osvojila je najviše glasova u Podgorici na lokalnim izborima. Na ulicama Podgorice aktivisti ove partije sinoć su organizovali slavlje. Milo Đukanović, lider DPS-a, slavio je pjevajući: “Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije...”, a njegovi sabroci su ga horski podržavali, prenijela je Politika.rs. Sada se oglasio predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da on i bivši predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović imaju istu opsesiju - Srbiju, s tim što je on voli, a Đukanović mrzi.

On je to rekao novinarima na svečanosti povodom završetka radova na izgradnji hotela The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd, komentarišući proslavu Đukanovića u Podgorici nakon objavljivanja preliminarnih rezultata lokalnih izbora, na kojima se pjevala pjesma "Jači smo od Srbije".

"Video sam, interesantno je to. Imamo sve različito u našim programima, planovima, idejama, ali zajedničku opsesiju. Opsednuti smo Srbijom - ja je volim, on je mrzi. I ja ću to nastaviti, on će nastaviti da je mrzi, a ja ću je još više voleti i istovremeno nastaviti da poštujem i volim narod u Crnoj Gori - i Srbe i Crnogorce i sve ostale", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Prema njegovim riječima, koliko god pjevao takve pjesme, Srbija će ići naprijed.

"Oni će naravno vam kažu, ne, ja volim Srbiju Nataše Kandić i Nenada Čanka, ali ne vole Srbiju 99 odsto onih koji u njoj žive. Reč neću reči protiv Crne Gore, hvala što su pokazali koliko su opsednuti Srbijom, nastojaću još više da radim. Ovo što večeras radim, priča više od bilo koje pesme", zaključio je Vučić.

