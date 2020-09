Vučić: "Mini-Šengen" je uvezivanje regiona

SARAJEVO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nikada neće odustati od ideje za koju misli da je ljekovita za cijeli region i najbolja, a to je "mini-Šengen".

"To je naše uvezivanje. To hoće li nas primiti u EU, to je jedno pitanje, a šta je to što možemo sami da uradimo za sebe, za svoje narode, da gradimo strukturu... Jedan od projekata je veoma važan za nas, o kome svo vrijeme razgovaramo i sa Evropom, a o kojem ćemo dodatno razgovarati i sa Amerikancima, to je pruga Beograd-Sarajevo", rekao je Vučić u intervjuu za "Dnevni avaz".

On je napomenuo da Srbija gradi svoju sekcija auto-puta, jednu prema BiH, a uskoro će i drugu, jer je to decenijama zapostavljeno, kao da je neko želio da Srbija i BiH uvijek budu razdvojene, između ostalog i lošim putem.

"Mi ćemo i dalje razgovarati o pruzi Beograd-Sarajevo, što je mnogo realističnije od nekih suviše skupih projekata koji se vezuju i za druge zemlje i za druge dijelove našeg regiona", istakao je predsjednik Srbije.

Na pitanje da li je prilikom posjete Vašingtonu bilo riječi o BiH, Vučić je rekao da nije i da nije bilo namjere da bude.

"Srbija poštuje integritet BiH, kao što poštujemo integritet Republike Srpske unutar BiH. Mi s tim nemamo nikakav problem. Hoćemo bolje odnose", poručio je Vučić.

Nakon potpisanog sporazuma sa predstavnicima samoproglašenog Kosova u Vašingtonu, Vučić je rekao da je napravljen veoma dobar sporazum, uz činjenicu da, kada se to radi sa Amerikancima, onda se zna da će postojati uticaj na drugu stranu da se te stvari sprovode u djelo.

"Mislim da je to za nas veoma važno i mi moramo na takav način da se postavljamo. Od presudnog značaja je šta ćemo i kako da radimo u ekonomiji", ocijenio je Vučić.