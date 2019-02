Vučić: Mira će biti dok neko ne počne da ubija Srbe

BEOGRAD -- Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da ima političku hrabrost da riješi kosovsko pitanje i da će "biti mira sve dok neko ne bude fizički napao Srbe na KiM".

"Mira će biti sve dok neko ne bude napao fizički Srbe i počeo da ih ubija, to ne bih mogao da izdržim", rekao je Vučić.

Vučić je gostujući u Jutarnjem programu televizije Prva, rekao da je sam preuzeo rješavanje kosovskog pitanja kao svoj posao, a da ga je Vlada Srbije ovlastila da pregovara.

Vučić je, u intervjuu na TV Prva, rekao da vjerovatno neće biti nikakvog rješenja, jer ima mnogo različitih ciljeva i faktora u svijetu koji su u stanju preko svojih agencijskih mreža pokrenu šta hoće i unište svaki pokušaj razgovora i dogovora.

"Nisam optimista po pitanju dogovora, iako sam spreman da razgovaram sa Prištinom čim ukinu takse", kazao je on.

Ukazao je da je veoma uplašen što će ovaj problem ostati našoj djeci. "Sve ću da radim da ne bude tako. Izgubiću mnogo ugleda, jer znam da je to nepopularno, ali ću se boriti za dogovor", podvukao je on.

Vučić je kazao da je realno da ne dođe do dogovora i da će to biti njegova najveća greška. Istakao je da politički neće da pusti da ovaj problem ostane neriješen, ali već zna da će biti po tom pitanju politički poražen. "Boriću se svom snagom i srcem. Ali 99 odsto znam da neću uspeti. Nemam problem s tim u istorijskom smislu, ali imam zbog realnog života našeg naroda. Ne spadam u one koji žele da je sve naše, a ni u one koji su sve dali, već u one koji su odgovorni i koji je uspeo da vrati Kosovo na političku mapu sveta", rekao je Vučić.

Upitan da li ima ideju o rješenju odgovorio je potvrdno i naglasio da će je predstaviti istog sekunda kada neko bude prihvatio, a to treba da urade prije svega Albanci. Njima je, kako je dodao, nešto od te ideje već rekao, a nešto nije.

Ukazao je da se poslije emisije na Prvoj sastaje sa šefom diplomatije Burundija, zemlje koja je povukla priznanje Kosova i da se radi o iskrenom prijatelju Srbije. "Biće još takvih prijatelja koji će da dolaze", kazao je on.

Vučić je podsjetio da se vidi kako su njegovi prethodnici i politički protivnici ranije štitili ustavni poredak, tako dobro, kaže, da je 84 zemlje priznalo Kosovo, a u njegovo vrijeme svega devet, uz 13 koje su "otpriznale" Kosovo.

Vučić se osvrnuo i na nedavnu posjetu Minhenu i debatu sa Tačijem u kojoj je odnio poene jer je, kako je rekao, bio pripremljeniji od Tačija, a na to nisu reagovali ni politički protivnici ovde u Srbiji jer nisu imali ni kako, ni čime da reaguju.

Na pitanje voditeljima kako bi oni riješili problem Kosova, dodao je da svi znaju da ništa ne valja i da koje god rješenje da ponudite u Srbiji nećete dobiti većinu, ali da niko ne nudi nikakvo rješenje. "Ja rizik preuzimam na sebe, najlakše je kritikovati onog koji radi. . . Staneš malo sa strane, baciš neki kamenčić, pljuneš na onog koji gura...", rekao je Vučić.

Zamrznuti konflikt više ne postoji, ističe, jer ga Albanci više neće, oni hoće da potpuno konsoliduju državu koju su stvorili 2008, nervozni su i donose nerijetko i pogrešne odluke, a to vide i Evropa i SAD te i one žure da se to riješi, jer vide nervozu Albanaca i vide da bi to moglo da dovede do sukoba, objasnio je Vučić.