Vučić: Misle da imaju pravo da nam određuju šta ćemo da kažemo i da radimo

​DAVOS - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je novinarima u Davosu na pitanje o hajci iz Hrvatske koja se vodi protiv njega.

"Slušao sam ja iživljavanja raznih koji se hvale da su veoma desno orijentisani u Hrvatskoj da ne pominjem, to je strašan naziv, jer od takvih su mi članovi porodice stradali koji pričaju o nekim mecima, ne znam čemu... Molio bih ih da mi to pokažu, pošto pričaju takve gluposti da je to nadrealno."

"To pokazuje koliko mnogi ljudi u Evropi, Hrvatska je članica Evropske unije, misle da imaju pravo zbog vašeg geografskog puta da vam određuju šta vi smete da kažete, šta ne smete da kažete", rekao je Vučić, prenose Novosti.

"Hrvati misle da imaju pravo da određuju šta ćete da kažete i da radite. Nekadašnje rukovodstvo Srbije je puzilo pred njima, a čim neko nije takav i kaže da poštuje njihove žrtve, ali i traži pravdu za pobijenu srpsku decu u Hrvatskoj, odmah postaje najcrnji neprijatelj. Isto kako će da zabrane Švedskoj i Finskoj ulazak u NATO, e isto tako će da zabrane nama pristup EU. Ali ako je to cena", kaže Vučić i dodaje:

"Ako je cena da ne budemo članica EU i ako treba sa tim da se saglasimo da ne treba da odgovaraju ubice naše dece, male Nevenke i malog Žarka, bake i unuka iz porodice Drča... Izvinite, je l' su to vrednosti za koje treba da se zalažemo?! Takve vrednosti ne možemo da prihvatimo! Oni zaboravljaju da su najteži zločini nad Srbima počinjeni na teritoriji Hrvatske", kazao je Vučić.