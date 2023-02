Vučić: Moćni rade šta im je volja, slabi trpe ono što moraju

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Skupštini Srbije citirajući antičkog istoričara Tukidida da je "pravo je pitanje samo jednakih u sili, dok moćni rade šta im je volja, a slabi trpe ono što moraju".

Vučić je rekao da neće iznijeti sve iz njemačko-francuskog prijedloga za KiM , jer to još ne može, ali da će iznijeti sve što je u njemu najgore po Srbiju, kako bi ljudi bili svjesni sa čime se sve zemlja suočava.

"Neki ljudi se prave ludi, kao da ne znaju u kom trenutku žive. Danas prisustvujemo nekoj vrsti Trećeg svetskog rata, koji će biti širi i obimniji nego. Zapamtite to, slično nešto sam i nedavno rekao", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, kada se to ima u vidu jasno je da mali ne mogu da imaju "pravo na dah, uzdah, život" za donošenje odluka.

"Mi smo jedna od retkih zemalja koja samostalno donosi odluke, više od većih, razvijenijih i bogatijih zemalja. Ponosan sam na to", rekao je Vučić.

On je na početku rekao i da je mnogo pitanja o Kosovu, da se ne zna gdje je početak i kraj, koliko je to sve, a koliko ništa i da li je to mit koji je postao stvarnost.

Podsjetio je i da je egzodus Srba sa KiM počeo 1981. godine, nakon što su Tito i komunistički funkcioneri počeli da se miješaju.

"Kosovo je postalo meta političkog potkusirivanja", rekao je on.