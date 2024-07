Vučić: Moja deca ne treba da trpe pretnje, to nije deo mog posla

BEOGRAD - ​Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne zna šta da kaže predstavniku opozicije koji je u jednoj televizijskoj emisiji napao njegovog starijeg sina i istakao da on kao predsjednik mora da trpi razne prijetnje i uvrede, ali da njegova djeca ne moraju.

On je za "TV Pink" sinoć rekao da ti ljudi misle da kad dođe do promjene vlasti, da će neko da bježi i da se sklanja, a onda će oni "valjda nekoga da tuku".

Istakao je da kada neko ima takve frustracije, nema politički program, onda mu sve smeta i ništa mu ne valja - tri mosta u Novom Sadu, Beograd na vodi, fontana na Slaviji, auto putevi prema Grčkoj, Bugarskoj, brza pruga Beograd - Novi Sad.

"Oni su stalnio demonstrirali, šta god da smo radili", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da Srbija ima litijum i da je dobro što ga ima, jer će to predstavljati komparativnu prednost u odnosu na mnoge u okruženju.

"Ali i zajedničku snagu celog regiona, ne samo Srbije. I zbog toga sam srećan. A na te uvrede dobio sam bezbroj predloga kako da odgovorim. Ja, da budem iskren, ne znam šta bih rekao", rekao je Vučić na pitanje kako odgovara na to što je rekao Srđan Škoro pozivajući na linč njegovog sina Danila.

Dodao je da oni za to kažu da je to riječ kritike i da nema ništa protiv toga šta god da kažu i naveo da je isti čovjek govorio o Majdanpeku i Boru sa gađenjom.

"To je jedna matrica koja postoji već godinama i ništa se po tom pitanju nije promenilo. Nisam ja ovde da komentarišem sve te stvari i da govorim o onome što pogađa mene lično ili bilo što drugo, već da se osvrnem na ono što ima dublji smisao. Govorite o Majdanpeku i Boru sa gađanjom, kao o najgorim mestima na svetu. Majdanpek je podignut zahvaljujući rudniku. Majdanpek ne bi postojao da nema rudnika", istakao je Vučić.

Ukazao je da je kineska kompanija kada je preuzela rudnik u Boru otplatila 1.2 milijarde dolara dugova.

"I u Boru i Majdanpeku je svetla budućnost i tamo će lepo i pristojno da se živi i radi. Druga je stvar što neki ljudi polaze od sebe, pa je za njih nezamislivo da rade u Majdanpeku i Boru", rekao je Vučić.

Predsjednik je istakao da ko ima litijum postaje sila, neko regionalna, neko svjetska.

Na konstataciju da više zemalja u zapadnoj Evropi pokreće projekte vezane za litijum kao što su Njemačka ili Francuska, koja je takav projekat proglasila projektom od nacionalnog značaja, Vučić je rekao da će svi oni biti spremni prije Srbije, i Portugal, i Njemačka, Češka, Francuska.

"Zato je trebalo nas da spreče pre dve i tri godine, jer bismo mi tada bili prvi. I sve bi zavisilo od nas. Strane službe, i to neke zapadne su nas sprečile u tome tada", rekao je Vučić.

Komentarišući izjavu voditelja Zorana Kesića da bi Beograd na vodi trebalo srušiti, ukazao je da je uvijek u istoriji bilo ljudi koji su bili protiv modernizacije i dodao da Beograd na vodi niko neće da sruši.

"Sve njih možete da vidite u Beogradu na vodi kako se šetkaju i šepure. Ja jednom u dva meseca kada prošetam tamo, onda se iznenadim kada ih vidim kako uživaju", rekao je Vučić.

Navodeći da je obišao gotovo sve evropske gradove, Vučić je kazao da je promenada u Beogradu na vodi deset puta ljepša nego bilo koja druga.

Predsjednik je istakao da je Narodna banka Srbije u petak kupila još pet tona zlata, da je za to plaćeno 350 miliona evra i da sada Srbija ima 46,5 tona zlata u vrijednosti od više od 3.3 milijarda evra.

"To je dodatak finansijskoj sigurnosti koju smo već obezbedili, hoćemo da budemo sigurni i u najteža vremena. I zato sam rekao, tek ćemo da kupujemo i da kupujemo zlato svakim viškom novca koji budemo imali, da time dodatno osiguramo naše rezerve, da se time osiguravamo za teška vremena koja nam predstoje, a koje ja kao predsednik Republike predviđam“, rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da je Srbija najbrže rastuća ekonomije u Evropi sa 4,7 odsto rasta BDP u prvom kvartalu, ali da je za Srbe važno da na kraju godine budu u prvih tri ili četiri zemlje po rastu BDP-a.

"Nama će drugi kvartal da bude slabiji od prvog kvartala zato što smo imali remont rafinarija i naše hidroelektrane u Bajinoj Bašti. Zato verujem da će treći kvartal opet biti bolji nego drugi", dodao je Vučić.

Govoreći o defileu kadeta Vojne akademije prilikom obilježavanja godišnjice Bitke na Kozari, Vučić je istakao da su sve procedure i nadležnosti poštovane u vezi sa defileom srpskih kadeta i da oni nikoga nisu mogli da ugroze.

Dodao je da se svaki dan protiv njega u regionu vodi besmislena kampanja.

"To je zbog Bećirovića i zbog Željka Komšića i svih njihovih medija koji su rekli da je Srbija krenula u agresiju posle Srpskog sabora zbog učešća kadeta Vojne akademije na memorijalnim skupovima obeležavanja tragedije srpskog naroda na Kozari", rekao je Vučić.

Ukazao je da je i ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković potvrdio da je sve bilo u skladu sa procedurom i nadležnostima i naveo da su kadeti na tim mjestima bili i 2017. godine, kao i u Češkoj, Austriji, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj.

"Sve procedure smo poštovali i Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine uputili notu", istakao je predsjednik Vučić, dodajući da naši kadeti nisu imali ni vojne čizme ni vojne uprtače i da nisu mogli nikoga da ugroze.

"Nego je samo važno voditi kampanju protiv Srba. Ja ih pitam zašto to radite Bošnjacima? Nama ne radite ništa. Ništa možete, ni ćete išta da nam uradite. Što to radite Bošnjacima? Što to radite svom narodu kojeg terate da mrzi nekoga bez ikakvog razloga", naglasio je Vučić.

Istakao je da Srbi hoće da čuvaju Dejtonski sporazum, da njegovo rušenje ne žele ni Bošnjaci, već njihovo rukovodstvo kao i pojedini političari sa Zapada koji se igraju vatrom, optužujući Srbe za to.

Komentarišući izjavu ministra odbrane BiH Zukana Heleza da je Dejtonski sporazum greška i da je Vučić tokom devedesetih pucao iz snajpera sa sarajevskih brda, predsjednik Vučić je rekao da je ta izjava veoma opasna i upitao hoće li na nju reagovati pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Džejms O'Brajan, kao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Majkl Marfi.

"Zamislite da ja tako brutalno lažem o članu njihovog Predsedništva", rekao je Vučić, a prenosi "Telegraf".

