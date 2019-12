Vučić: Molimo one koje bi da ratuju da to ne čine

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući izjavu Edite Tahiri da će "biti rata ukoliko Srbija ne prizna Kosovo" rekao je da je Srbiji vitalni interes mir.

Bivša šefica pregovaračkog tima Prištine u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri rekla je na konferenciji "Put ka konačnom sporazumu između Kosova i Srbije" da "ako Srbija ne prizna tzv. Kosovo u postojećim granicama, kao nezavisnu državu, imaćemo i rat".

"Sve što je dozvoljeno zapadnim diplomatama i Albancima, nama nije dozvoljeno, čak ni pravo na drugačije mišljenje. Kada Edita Tahiri poziva na rat, nijedna ambasada ni sa čim nije izašla. Ona kaže da će biti rata. To nije samo poziv, to je pretnja ratom. Ćutaće vam i mnogi beogradski krugovi, kao što će da ćute i te ambasade, zapadne", rekao je Vučić odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavi Edite Tahiri da slijedi rat ako Srbija ne prizna Kosovo.

On je podsjetio da su, kada se pridružio naporima Srpske liste da verbalni delikt ili drugačiji stav i mišljenje ne bude kažnjavano kaznom zatvora, kao što je to bio slučaj sa Ivanom Todosijevićem, reagovale četiri ambasade zapadnih medalja.

"Skočile su da meni sole pamet i da me uče kako ne treba da menjam istoriju koju oni misle da su napravili, jer oni ne mogu da se saglase sa tim da neko ima drugačije mišljenje, stav. Istovremeno, te ambasade zemalja članica Evropske unije ćute kao zalivene kada nam govore da u Jasenovcu nije počinjen genocid i da su tamo bili samo radni logori, da tamo ljudi nisu ni ubijani, apsolutno ćute", rekao je Vučić, istakavši da nije reč o Račku, mestu gde je ubijeno 100 ili 1.000 ili desetine i stotine hiljada ljudi, već o 40 ljudi, za koje "mi tvrdimo da je jedan deo pripadao takozvanoj OVK, a oni da nije".

Vučić je takvo ponašanje nazvao licemjerjem, koje pokazuje, prema njegovim riječima, u kakvoj se situaciji nalazimo već mnogo godina.

Predsjednik Srbije je ponovio da je njegov odgovor na sve to da će Srbija da čuva mir.

"Mi ćemo da se borimo da imamo mir i da molimo one koji misle da sa nekim ratuju i da nekoga napadaju da to ne čine. Ne zato što smo strašno uplašeni, već zato što je to užasno loše za sve. I to je moja jedina molba".