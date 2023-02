Vučić: Možda ćemo morati da uvedemo sankcije Rusiji

BEOGRAD - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je u parlamentu da će Srbija možda morati da uvede sankcije Rusiji, prenose beogradski mediji.

Vučić je rekao da nije oduševljen prijedlogom Stranke slobode i pravde (SSP) da Beograd uvede sankcije Rusiji, ali da ne zna koliko će Srbija izdržati da takve mjere ne uvede.

"Vi kažete da ste za sankcije, ja kažem ne znam, možda ćemo morati. Dok možemo da ne moramo, bolje je da ne moramo. Ta Rusija ako ništa, pomogla nam je 2015. godine. Nije nam pomogla ni 2003. kad se povlačila, nije nam pomogla ni 1992. i sve je to tačno, i sve ja to znam. Ali treba da pamtite ponekad dobre stvari, a ne samo loše“, rekao je Vučić tokom rasprave sa šeficom Poslaničke grupe Ujedinjeni Marinikom Tepić.

Rekao je da zbog neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji Srbija plaća cijenu.

"I plaćamo cenu koja je mnogo viša od onoga što može da se vidi, ali to je pitanje političkog opredeljenja našeg rukovodstva. Da ste tražili od nekih ljudi, mogli su da vam izračunaju, ta cena uopšte nije mala. Ali to je rezultat samostalnog odlučivanja. E sad, možemo da raspravljamo o tome da li je to potrebno na ovaj ili na onaj način, ali to je tema“, rekao je on.

Vučić je izjavio da je odmah dao do znanja da mu se ništa ne sviđa u prijedlogu Evropske unije vezanom za rješenje kosovskog problema.

"Izneo sam najlošije detalje sporazuma, da bih ukazao na težinu situacije", naveo je Vučić, prenosi N1 Srbija.

Nepodnošljiva lakoća neodgovornosti proganja spski narod, rekao je Vučić, uz konstataciju da je za vođenje države potrebna ogromna odgovornost.

Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas novu vanrednu sednicu na kojoj je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom.

Izveštaj je poslanicima formalno podijnela Vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kao i malo poznata Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.