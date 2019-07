Vučić: Možda sam lud, ali Srbija ide napred

BEOGRAD - Očekujem da će prosječna plata biti 500, možda i 510 evra, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Prva TV.

On je naveo da to nije velika plata, ali je veća od one koja je bila prije nekoliko godina i iznosila je 329 evra.

"Srbija je u dobroj situaciji. Ekonomski posebno", kazao je predsjednik ove države.

Zahvaljujući sprovedenim ekonomskim reformama ima, kazao je, dovoljno novca za povećanje plata i penzija čak i za 15-20 procenata ali da se plate i penzije neće odjednom toliko povećati kako bi se očuvala ekonomska stabilnost, nego da će se povećavati sukcesivno kao i do sada.

"Možda sam lud, ali Srbija ide napred", ikazao je Vučić komentarišući kritike opozicije i dodao da za razliku od vremena kada su oni bili na vlasti, kada je privredni rast bio minus 3,1 odsto, Srbija je prošle godine imala rast od 4,5 odsto.

On je naveo i da će to povećanje, kao i svako do sada, biti zasnovano na čvrstim temeljima, da neće biti uvećavan javni dug u odnosu na BDP.

"To je ono čime se ponosim. Idemo u novi investicioni ciklus od 10 milijardi evra koji će doneti novi rast i još veće plate i to smo uspeli da izvedemo zahvaljujući teškim reformama i disciplinovanom ponašanju", istakao je.

U novom investicionom ciklusu, rekao je, okrenuće se i mladima.

"Mi smo Srbiju izveli iz krize i to će biti zabeleženo u udžbenicima", istakao je predsjednik.

Kako je rekao, Pančevo ima svjetlu budućnost.

"Pored CTF biće još jedna velika fabrika. Ta druga fabrika ide u neko drugo mesto", rekao je Vučić.

Dodao je i da će privatnici morati da povećaju zarade radnicima.

"Moraćemo da spuštamo takozvane radne poreze", naveo je Vučić.

Moraće da se, kako je rekao, riješavaju i Valjevo, Užice, a takođe i u Kikindi "mora još nešto da se uradi".

Govoreći o pukotinama na Koridoru 10 u Grdelici rekao je da tu ne vidi neki veliki problem:

"Nije ništa posebno popucalo, sitnica se dogodila, izvođac je već završio to. Jeste li primetili da su se više bavili takvom sitnicom, koja je najobičnija glupost, nego što su se bavili ogromnim radovima koji su se tu dešavali", naveo je.

Srbija ima 41.000 gradilišta gradilišta, dok ih je 2012. godine u Srbiji bilo 1.550.

Na pitanje da li radovi na putevima moraju da se izvode u ljetnim mjesecima, tokom dana, kada su gužve, pk je odgovorio kontra pitanjem:

"U kom mesecu biste želeli da se radi?", i dodao da nije moguće zimi obavljati te poslove, ali i da se radi i danju i noću.

Najavio je rekonstrukciju Partizanovog stadiona, završavanje tzv. "zelene" zgrada, bivše zgrade Beobanke, na Zelenom vencu, izgradnje druge zgrade Ušca u Beogradu, projekat Skajlajn i istakao projekat Beograd na vodi i druge projekte.

Stadioni će, naveo je, biti građeni po UEFA standardima i u Vranju, Leskovcu, Kraljevu, Zajačaru, Loznici, Kragujevcu...

U planu su i nove investicije u zdravstvu.

"Srušićemo Infektivnu kliniku i na tom mestu izgraditi novu", rekao je Vučić.

On je najavio i da će za koji biti dan otvoren put Obrenovac Čačak "poslije 75 godina snova o tome".

Kako je naveo, kada putuje po Srbiji vidi siromašan narod, "ali taj narod se sve više zapošljava, posebno u pet okruga na jugu Srbije, ali i u drugim dijelovima zemlje".

"Ti ljudi ne žive lako, ali dobro vide kuda Srbija ide, ne bune se, nego se bune najbogatiji koji su izgubili privilegije", rekao je Vučić.

(B92)