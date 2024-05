Vučić: Mrzim neradničku klasu koja hoće da radi tri sata dnevno

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mrzi neradničku klasu, da živi za radnike, kao i da je rad "karta za budućnost" Srbije.

"Mrzim neradničku klasu koja hoće da radi tri, šest sati dnevno, a ne rade ni sada toliko. Živim za radnike, obožavam radničku klasu, ne podnosim neradničku klasu, a postalo je uobičajeno da 72 puta idete na Maldive, Sejšele do svih gradova u Evropi. Srećan sam što to ljudi sebi mogu da priušte. Ne volim one koji žive 10 puta bolje od radničke klase, a kukaju", rekao je Vučić, piše Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.