Vučić: Na Francusku smo najviše računali kada imamo neku muku

PARIZ - Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je večeras u Jelisejskoj palati u Parizu da je Srbija na Francusku uvek najviše računala i u Prvom i Drugom svetskom ratu, pa tako i danas kada imamo neki problem.

"Mi danas, ove godine obeležavamo 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Francuska nam je oduvek bila najbliža u Evropi. Na Francusku smo najviše računali i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. I danas, kada imamo problem, kada imamo muku neku, ja želim da vam kažem da sam i lično uvek mogao da se oslonim na Vas, da Vas pozovem. Želim francuskom narodu da kažem da su retki lideri u Evropi i svetu koji žele nekoga da saslušaju, posebno one koji su manji od njih", rekao je Vučić u zajedničkom obraćanju sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

On je istakao da Makron ima izuzetnu osobinu da je želio da čuje mišljenje i da sasluša, makar mu se to mišljenje nije dopadalo uvijek, makar mislio sasvim suprotno, one koji nešto znače na Zapadnom Balkanu.

"I beskrajno mu hvala na tome. Naši odnosi ekonomski su neuporedivo bolji nego što su bili. Gotovo smo prethodnih pet godina udvostručili našu trgovinsku razmenu i ona mora i može da bude još mnogo veća. Od tada je Vansi sa nama potpisao koncesioni ugovor za aerodrom. Naš aerodrom biće jedan od najlepših evropskih aerodroma, a već je i danas. Na njemu se pored srpske viori i francuska zastava.

Naglasio je da je sve više francuskih investitora, ukupno 339 u Srbiji koje zapošljavaju trenutno 11.125 radnika.

"Takođe, želim da kažem da smo obavili važne razgovore sa EDF-om i kompanijom Daso danas i verujem da smo blizu ne samo velikih poslova, već strateški važnih stvari za Srbiju radeći sa Francuskom kao ključnim partnerom u EU", rekao je Vučić.

Istakao je da istovremeno očekuje francusku podršku i svim ostalim sferama društvenog života.

"Od programa Čista Srbija, dakle od prečistača otpadnih voda do svih mogućih drugih sfera društvenog života, uključujući razmenu u kulturi, jer ćemo da molimo za slike Anri Matisa u našem Narodnom muzeju, ali smo isto tako spremni da vam ponudimo, poštovani gospodine predsedniče, da mi budemo domaćini 2031. godine Frankofonskih igara za mlade ljude. Verujem da će Srbija i Beograd biti najbolji organizatori tih frankofonskih igara", rekao je Vučić.

Dodao je da je došao da razgovara sa Makronom o svim važnim pitanjima, kao i o geopolitičkoj situaciji.

Makron: Srbija ne sme da sumnja da je njena budućnost u Evropskoj uniji

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je večeras da Srbija ne smije da sumnja da je njena budućnost u Evropskoj uniji, i pozdravio ''vrlo jasne izbore'' koje je Srbija donijela u posljednjim mjesecima i danima u geopolitičkim okvirima.

''Srbija ne smije da sumnja da je njena budućnost u EU. To je strateški izbor koji mora da se potvrdi, znate koliko nam je važno. Integracija u EU dolazi iz zajedničke prošlosti i zajedničkih vrijednosti. Moramo zajedno napred, da ispunimo naša obećanja i ne propustimo ovaj važan trenutak'', rekao je Makron tokom zajedničkog obraćanja sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Jelisejskoj palati u Parizu.

On je naveo da Srbija mora da nastavi da konkretno pokazuje svoj izbor, i to tako što će više uskladiti svoju spoljnu politiku sa onom Evropske unije.

''U tom smislu, želim da pozdravim što ste nedavno učestvovali na sastanku u Tirani koji je organizovao albanski premijer Edi Rama za predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Taj izbor treba potvrditi, nastavljajući i ubrzavajući reforme jačanja vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, pluralizma medija, i integriteta izbornog procesa, kao i drugih oblasti'', rekao je Makron.

On je istakao da nedavno usvojeni Evropski plan rasta za Zapadni Balkan služi da pomogne zemljama u regionu da ''prevaziđu sukobe iz prošlosti'', da nastave interne reforme i povećaju konkurentnost svojih ekonomija.

"Srbija može isto računati na podršku Francuske Agencije za razvoj koja je prošle godine uložila 570 miliona evra u Srbiju, i koja će nastaviti da bude partner vaše zemlje u skladu sa evropskim standardima'', rekao je Makron.

On je istakao da se od njegove prve posjete Beogradu 2019. saradnja dveju zemalja pojačala, i ocijenio da su ekonomski odnosi Francuske i Srbije u ''stvarnom poletu''.

''Francuska preduzeća su sve prisutnija u Srbiji, ona tamo ulažu, jer imaju povjerenje u budućnost, ali vjerujem da možemo ići još dalje i među ostalim u sektorima - životnoj sredini, saobraćaju i prevozu, odbrani, vještačkoj inteligenciji, civilnom sektoru, kao i nuklearnoj energiji'', rekao je Makron, dodajući da ga raduje što vidi da je Srbija potpisala memorandum o razumijevanju s francuskim EDF-om.

