Vučić: Na Kosovu najgora vrsta nacizma, nezavisnost nećemo priznati

BEOGRAD - Na Kosovu i Metohiji pale lomače za robu iz Srbije, kao što su nacisti na lomači spaljivali jevrejske knjige, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ocijenio da je na Kosovu i Metohiji na djelu najgora vrsta nacizma.

"Reč je o nečemu što do sada nije viđeno nigde u svetu. Paljenje robe na lomači u Kačaniku isto je kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Nemačkoj. To je najgora vrsta nacizma na delu", rekao je Vučić na sastanku sa Srbima sa Kosova i Metohije.

On je rekao da je Evropska unija reagovala racionalno na najnoviju odluku o povećanju poreza na robu iz centralne Srbije za 100 odsto.

" Želimo da verujemo da će svojim merama urazumiti Prištinu, ali da budem sasvim jasan - u to nisam siguran. Da kažem: ne mislim da će se to dogoditi", rekao je Vučić.

"Haradinaj neoprezno, a mi nezavisnost nećemo priznati"



Vučić uzvratio je danas Ramušu Hardinaju na izjavu da poreze neće smanjivati dok Srbija ne prizna Kosovo porukom da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova.



Vučić je, na sastanku sa Srbima sa KiM, poručio da nas takav stav Haradinaja dovodi u užasnu poziciju, ali i primjetio da to govori o tome da iza poteza Prištine "postoje i neke druge velike sile, koje su se pravile nevješte", jer, ističe, Haradinaj to nije sam smislio.



"Neki od vas ga dobro poznaju i znate da on nije sam smislio to - ili ćemo srušiti vlast u Beogradu ili će morati da nas priznaju. Nije to iz njegove glave izašlo. On je to procitao, a srećom bio je dovoljno neoprezan i nepažljiv da to što je sa nekog papira pročitao - brže bolje iznese u javnost", rekao je Vučić i dodao:



"Moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu, pošto mu nezavisnost nećemo priznati", poručio je predsjednik Srbije.