Vučić: Na moju decu se suviše jaka mafija okomila

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da smatra da je lično on odgovoran za sve što se dešava njegovom sinu.

"Svaki roditelj misli da je dobar. Ja siguro nisam najbolji. Ne mogu da plačem i da kukam, ovde se radi o uništavanju života jednom dečaku", kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, ne napadaju njegovog sina jer je on sam nešto zgriješio, što se, dodaje, vidi po tome, da niko ne spominje da je Danilo učinio neko krivično djelo, niti prekršaj, nije se, kaže, ni posvađao, ni slomio čašu, već je kriv što je negdje s nekim bio, a bio je sa momkom koji je navijač, inače drugog kluba, koji nema veze sa bilo kojim mafijaškim klanom i nikada nije gonjen za bilo šta osim tuče.

"Ako ste sa Tasovcem, onda ste član Filharmonije, ako ste sa Ajom Jung, onda igrate balet… Ako ste sa sa nekim za koga se učini da je s druge strane zakona, onda ste i vi tu negde", rekao je Vučić, opisujući mehanizam po kojem se ta kampanja vodi i predstavlja u javnosti.

Upitao je i da li postoji krivično djelo koje je izvršio.

Dodaje i da je riječ o navijačima, a ne o članovima Kavačkog klana.

"Taj mladić o kojem govore je navijač Partizana, a moj sin je naviao za Zvezdu, Gledali su utakmicu u kafiiću. Taj mladič nije gonjen za drogu, nego za tuče", navodi.

Navodi da su kćerka i sin teško podnijeli razvod roditelja, i da se nakon toga roditelji trude da deci ugode u svemu, ali navodi da je sve to razumio kao poruku da nije u stanju da djecu zaštiti.

"Oni su u pravu, nisam uspeo da ih zaštitim. Ni Vukana", kaže predsjednik Srbije.

Kaže da su njegovi roditelji imali problem sa njim do 21. godine, dok on sa Danilom takvih problema nema.

"On radi u prodavnici, ponosi se svojim poslom", kaže.

Na pitanje kako su znali gdje se Danilo Vučić nalazi, on navodi:

"Izgleda da ga neko uhodi".

Ostaje, prema njegovim riječima, samo jedno rješenje.

"Nadam se da će mi jednog dana deca oprostiti", kaže.

Na pitanje da li mu je sin zamjerio, Vulić navodi:

"Pitao sam ga zašto izlaziš u kafić, zamislite moju glupu rekaciju, a on mi je odgovorio da je samo sedeo kafiću i da je problem nastao zbog mene".

Kako navodi, ne mogu da ga pobijede planom i svim "izmišljotinama sveta", pa pokušavaju da ga "psihološki slome".

"Oni koji su rekli: 'Zapamtićeš me Vučiću', oni su ti koji stoje iza ove kampanje", objašnjava Vučić i dodaje:

"To licemerje je toliko jezivo da su tokom policijskog časa protestovali jer je nečijem ocu rečeno da je lopov. To nije pušteno deci, nego njemu. Na to ste izašli da nameštate kameru da se vidi da plačete, a onda krenuli u kampanju protiv tuđe dece".

Dodaje i da se na njegovu decu "suviše jaka mafija okomila".

O Kosovu - "Spisak lepih želja neodgovornih političara"

Na pitanje da li se očekuje postavljanje ultimatuma i da li Srbija jačinu da na ultimatum odgovori, on odgovara:

"Ne. Gledam junačenje u kampanji kako će naša vojska i policija da caruju na Kosovu i kako je sve divno. Nije divno. Moramo da pobmognemo ljudima, da se borimo, da administrativna linija bude otvorena".

Kaže da nova platforma kosovskih zvaničnika za rješavanje problema Kosova samo "spisak lepih želja neodgovornih političara".

Navodi i da će Lajčak doći u Srbiju već poslije izbora, a da će već do 26. on ili premijerka Ana Brnabić otputovati u Vašington.

"Naslućujem, kao ne toliko glup čovek. šta je to što bi oni voleli. Vašington i Brisel imaju različite agende, ali bi na kraju da dođu do sličnog rezultata", kaže.

"Ukoliko budemo morali da kažemo 'ne', da imamo dovoljno snage da to kažemo, ili ako ponude kompromis da imamo snage", kaže i dodaje da Srbija neće ići sa bijelom zastavom, ali pozicija nije za nas laka.

"Naša platforma za pregovore je da se borimo za svakog čoveka, kuću, crkvu i državu Srbiju na KiM, ali da budemo svesni da je 93 posto Albanaca na KiM", objašnjava.

"U našoj platformi piše da je Kosovo deo Srbije, ali u njihovoji platformi - SAD i Nemačke, piše da je nezavisna država. Svi će hteti da Srbija ne dobije ništa."

Insistiraće se na formiranju Zajednice srpskih opština, ali Albanci to neće ni da čuju. Strane sile, sa druge strane, obećavaju da če to biti stavljeno na dnevni red.

"Briselski sporazum ima 6 od 15 tačaka koje govore o Zajednici srpskih opština. Nijedna nije ispunjena", kaže.

Ne postoji niko od stranih zvaničnika ko poštuje više Tačija, nego njega, smatra predsjednik.

"Ali to neće promijeniti njihovu politiku", kaže Vučić za televiziju "Prva".