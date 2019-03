Vučić: Na vlast se ne dolazi testerom, već izborima

BEOGRAD - Na vlast se dolazi izborima, demokratskim putem i demokratskim procesima, a time što ćete unositi testere i zauzimati neke prostorije ne znači da ste osvojili narodnu volju, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, nakon otvaranja 4. Beogradskog strateškog dijaloga "20 godina od bombardovanja Jugoslavije – pouke za evropsku bezbednost u 21. veku", podsjetio da je on legalno i legitimno izabran.

"Koji im je ovo put i Uskrs već, da oni misle da se sklanja neko silom. Možete jedino da me ubijete, jer sam ja legalno i legitimno izabran. Danas mi je legitimitet veći nego tada. Volja naroda je potrebna da se dođe na vlast", naglasio je on komentarišući jučerašnje izjave lidera opozicije.

Na pitanje Tanjuga da prokomentariše izjavu portparolke Evropske komisije Maje Koncijančić da protesti treba da budu mirni i u okviru zakona kao što su bili prije ovog vikenda, Vučić je kazao da je i on to govorio.

"Možete da setate koliko hoćete, ali nasilje ne može. Nemamo problem sa šetnjama. Što se nas tiče smatramo da je važno da se dijalog odigrava u parlametu, ali oni koji nisu deo parlamenta naterali one koji jesu da izađu i da na silu probaju da nešto urade. Parlament je mesto gde se razgovara. Na to smo uvek spremni", objasnio je on.

Kazao je da se ne plaši ni pritisaka, ni smrti, i da je to dokazao i u nedjelju cijeloj Srbiji.

Ukazao je da je tek u nedjelju video koliko je velika podrška građana, i koliko ne podržavaju nasilje.

"Mi nasilje da dozvolimo nećemo", ponovio je i na najave da će ga skloniti kazao je da čeka još neku žešću akciju tokom koje mogu samo da ga ubiju, jer da bježi neće, a izbori nisu zakazani za promjenu vlasti.

"Neću da bežim, jer mi je savest čista, za razliku od Jeremića i Đilasa nisam ukrao milione evra, a za razliku od Obradovića nisam fašista, već se borim protiv fašista", rekao je Vučić.

Što se izjave zagrebačkog funkcionera Pavla Kalinića tiče, da iza protesta stoje strane službe sa ciljem da ga "dovedu u red", kao i pisanja sarajevske i zagrebačke štampe, on je kazao da Kalinića ni ne poznaje, a da se hrvatski mediji uvijek raduju njegovoj propasti, što ga čini srećnim, jer zna da je onda radio dobro za svoju zemlju.