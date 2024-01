Vučić: Nadam se da će Vlada Srbije biti formirana do 15. marta

SKOPLJE - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se nada da će nova Vlada Srbije biti formirana do 15. marta, a da se konstitutivna sjednica Skupštine Srbije može očekivati od 1. februara.

"Što se vlade tiče, ja se zaista nadam da će biti formirana do 15. marta. Što se Skupštine tiče, znate da je rok mesec dana od kako su proglašeni rezultati - 10. 11. ili 12. je mislim poslednji dan. Od 1. februara očekujte konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije", rekao je Vučić na konferenciji za medije u Skoplju gde učestvuje na skupu "Zapadni Balkan i EU", prenosi Tanjug.

Dodao je da je to važno, jer Srbija mora brzo da reaguje i da donese brojne zakonske odluke, brojne zakonske norme vezane za Ekspo kao i za plan rasta koji je izložen pre dva dana.

"To je za nas od presudnog značaja. Sad je ta trka između onoga što moramo da uradimo da bismo dostigli taj rast, da bismo mogli da ostvarimo sve ono o čemu smo pričali. Zato nam se žuri. Već za koji dan postavljamo šipove za sam Ekspo. Dakle, pripremni radovi su urađeni, to se radi nekih sedam-osam meseci. Idemo za sedam-osam dana kada to bude spremno na postavljanje prvih šipova i tu počinje da niče Ekspo", istakao je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.