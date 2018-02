Vučić: Nadam se da će nadležni u Sarajevu pronaći krivce

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će nadležni organi u BiH pronaći krivce za incident kada je na zgradi Ambasade Srbije u Sarajevu zalijepljen plakat na kojem je nacrtana mrtvačka glava ispod koje piše "Četnici kostobacani".

"Nije lepo kada se to dogodi, to je loša stvar, ali nadam se da će nadležni organi pronaći u Sarajevu one koji su to počinili", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Predsjednik Srbije poručio je da ne treba uvijek svaku priliku koristiti za dodatno dolivanje ulja na vratu, već pokušati smiriti situaciju ako je to moguće.

"Iako razumem kako se Srbi osećaju i kako se oseća osoblje Ambasade. Prosto, to su stvari koje se ne rade, ali verujem da će nadležni organi u BiH pronaći krivce", rekao je Vučić.

Na ulazu u Ambasadu Srbije u Sarajevu nepoznata lica zalijepila su juče plakat na kome je nacrtana mrtvačka glava ispod koje piše "Četnici kostobacani".

U organizaciji Bošnjačkog pokreta, koji predvodi Sejfudin Tokić, danas su ispred zgrade Ambasade Srbije u Sarajevu održani polučasovni mirni protesti, a kao razlog je navedeno protivljenje zajedničkoj deklaraciji Srbije i Republike Srpske o očuvanju srpskog naroda.