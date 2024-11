Vučić: Nadam se razgovoru sa Trampom

BUDIMPEŠTA - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Budimpešti da je na Samitu Evropske političke zajednice prijateljski vodio dijalog sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kao i da bi u narednim danima trebalo da ima razgovor i sa novoizabranim predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

"Ja se nadam da ću u narednim danima imati razgovore sa novoizabranim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom", rekao je Vučić novinarima.

On je naveo da je imao u Budimpešti dijalog sa Zelenskim oko onoga što je rekao na plenarnoj sesiji oko ekonomske bezbjednosti.

"Pa smo, naravno, drugarski i uljudno razgovarali, razmenjivali argumente. I naravno ja sam govorio o još jednoj važnoj stvari, a to je pitanje energetike, kako i na koji način da to rešimo. Jer to će biti jedna od ključnih stvari, za koju nisam siguran da ćemo lako uspeti da rešimo. I zato moramo u potpunosti da se posvetimo, da bismo mogli da prevaziđemo sve probleme u budućnosti", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

On je dodao da mu na plenarnom sastanku samita u Budimpešti nije bilo lako da govori poslije Zelenskog, Makrona i drugih, imajući u vidu šta su i kako govorili.

"Ali govorio sam iz srca i ono što mislim. I vidim da je to izazvalo, pa smem da se usudim i kažem, čak i najveću pažnju ovde", rekao je Vučić i dodao da ćemo tek vidjeti posljedice.

Vučić je naveo da je u Budimpešti danas razgovarao sa mnogo lidera i imao mnogo bilateralnih sastanaka i dodao da je razgovarao sa predsjednikom Vlade Velike Britanije Kirom Starmerom, sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom i drugim liderima, kao i da će uskoro imati nove razgovore.

