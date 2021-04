Vučić: Nadao sam se drugačijem odnosu sa Crnom Gorom

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar izjavio je večeras, povodom smjene ministra pravde i ljudskih prava u CG Vladimira Leposavić zbog izjave o Srebrenici, da nije iznenađen niti oduševljen svim potezima nove vlasti u Crnoj Gori, kao i da se lično nadao da će odnosi sa CG biti bar za nijansu drugačiji.

Vučić je tako odgovorio gostujući na Pinku na pitanje da prokomentariše smjenu Leposavića zbog izjave da će priznati genocide u Srebrenici "kada se to nedvosmisleno utvrdi", kao i na pitanje kako komentariše to što Srbija pomaže Crnu Goru vakcinama, a Crna Gora vraća na taj način iako je on kao predsjednik države bio žrtva pokušaja atentata u Srebrenici.

"Nisam iznenađen, nisam oduševljen svim potezima novih crnogorskih vlasti. Njima je važnije da su oduševljeni u Stejt departmentu i u Briselu, nego u Beogradu. To je njihov izbor, neću da se mešam u njihove unturašnja stvari", naveo je Vučić.

Poručio je da će Srbija nastaviti da pomaže srpskom narodu i udruženjima i organizacijima u Crnoj Gori.

"Toga nećemo da se stidimo, to je naše pravo u skladu s međunarodnim pravom, mi ćemo to da činimo još više i u tome ne može niko da nas spreči, niti da nam zabrani. Što se tiče njihove politike, možda su se neki nadali da će biti mnogo drugačije. Ja sam se nadao da će biti za nijansu drugačije. U svakom slučaju mi ćemo da pokušavamo da gradimo pristojne i dobre odnose s Crnom Gorom, koja nam je među najbližima kao i Severna Makedonija i gledaćemo da gradimo najbliže odnose", naveo je predsjednik Srbije.

Na pitanje kako vidi to što se pozivaju ljudi da ljetuu u Crnoj Gori iako građani u Srbiji mogu da vide ovakve stvari, Vučić je rekao da građani treba sami da biraju gdje će da ljetuu.

Takođe, kaže da je on u prethodnih šest ili sedam godina imao odmor od ukupno pet dana, kao i da će vjerovatno ove godine ići na odmor na tri ili četiri dana u Grčku, Tursku ili Egipat.