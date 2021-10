Vučić: Najbolji lekovi protiv korone uskoro u upotrebi

BEOGRAD - Predsednik Srbije izjavio je danas da Srbija nabavlja najnovije i najefikasnije lijekove protiv korone, koje ima svega nekoliko država u svijetu u ovom trenutku i da će oni biti u upotrebi kada ih nadležni organi odnosno Agencija za lijekove odobri.

Vučić je, na pitanje novinara kakva je stvarna situacija sa lijekovima za koronu, pošto se mogu čuti kritike na njegov račun po pitanju nabavke lijekova i povodom toga što je rekao da Srbija nabavlja najbolji lijek za koronu, Vučić je rekao da su ga "napali u tajkunskim medijima i tajkunske stranke kako uvozi lekove koji nisu odobreni".

"Da sam čekao da bude sve odobreno, ne bismo imali ni vakcine", dodao je Vučić.

"Jutros smo imali sastanak oko lekova, i sa RFZO i Lončarom, analiziramo kompletan potrošeni materijal uz izgradnju bolenica i drugo. Moramo brzo da izlazimo iz kovid režima jer imamo na hiljade ljudi koji čekaju razne operacije. Zato ubrzavamo sad dolazak najvažnijih lekova, imaju tu dve vrste leka u pilulama koje se očekuju uskoro da se pojave, pregovaramo i sa jednima i sa drugima. Jednu radi Fajzer - pilule, koja ima 50 odsto sigurne zaštite unapred, a nije vakcina, a drugo je MSD koji je mnogo uspešniji i neuporedivo efikasniji nego sličan lek koji sad koristimo, ali jedna ta pilula košta 600 dolara, a dobili smo popust na 400 dolara i razmišljamo sa Sinišom koliko toga da kupimo da bi građani mogli što pre to da imauju", naveo je Vučić.

Kaže da se "pojavio i još jedan novi, dodatni lek, koji se daje kao infuzija i da sada imamo problem u vezi sa prostorom oko kreveta za njegovo davanje".

"Taj lek se, kaže, već daje u Kanadi, Australiji i delovima SAD. U svakom slučaju nasa Agencija to to pregleda. Mi smo obezbedili besplatno deo tih lekova. Ja sam odnosno Srbija je dobila to od jednog svetskog državnika na poklon za građane Srbije. Žurim da bismo spasili živote građana, a oni mi drže moralne pridike. To nemaju tri zemlja u svetu, a mi imamo 500 doza. Samo jedna doza košta 4.500 ili 5.000 dolara i kada je dobijete u roku od 24 sata ste negativne, izvuče vam sav virus napolje. Čekamo da se to odobri kod nas, moj posao je bilo da to nabavim", naglasio je Vučić.

Moramo da opstanemo na svojim ognjištima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas Srbima na Kosovu i Metohiji da, uprkos nekim potezima Prištine kao što je uvođenje antidamping cijena na neke proizvode iz centralne Srbije, budu jedinstveni i da na predstojeće izbore izađu u što većem broju.

"Srbi treba da budu jedinstveni, da izađu u što većem broju na izbora i da se bore za svoja prava, sebe, za svoju zemlju, da budu institucionalno zastupljeni, kada je potrebno, da mogu da reaguju u institucijama na različite načine i a budu uz svoj naroda u opštinama na jugu Kosova i Metohije", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je to rekao u obraćanju medijima nakon sjednice Predsjedništva SNS-a upitan da komentariše najnovije odluke Prištine o uvođenju antidamping cijena na stočnu hranu i neki građevinski materijal iz centralne Srbije.

"Oni ne razumeju, nije mi jasno šta rade, ne znam šta bih vam rekao, ali ako mislite da očekujemo podršku ili sažaljenje iz međunarodne zajednice - to se neće desiti", rekao je Vučić.

On je ponovio poziv Srbima na KiM da budu sa svojim narodom i iz opština na jugu Pokrajine, ali i onima u opštinama od Osojana do Goraždevca.

"Moramo da opstanemo, na svojim ognjištima", poručio je Vučić i istakao da Priština misli da će Srbiji time nanijeti ekonomsku štetu.

O najnovijoj akciji MUP i prisluškivanju

Vučić je rekao da je nesumnjivo dokazano da su ga nezakonito prisluškivali i da su hteli da optuže potpuno nevinog Andreja Vučića.

"Neko je želeo da mog brata potpuno nevinog ubaci u slučaj Koluvija, ali ja sam na to navikao i oguglao i ja sam tražio da se prema njemu postupa kao prema svakom građaninu Srbije i da se sve ispita", rekao je Vučić.

Sednica Predsedništva Srpske napredne stranke počela je danas u 11 časova u sedištu SNS u Ulici Palmira Toljatija. Predsednik Aleksandar Vučić stigao je oko 11 sati u sedište SNS na Novom Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se za 20 dana pomijera izborna skupština naprednjaka.

"Skupština stranke će biti održana od 11. do 13, tri dana će trajati, u Hali sportova u Beogradu, a zatim ćemo imati veliki skup koji će značiti početak primene novog programa i plana, a i predstavljanje novih ljudi. Biće održana u Areni 13. novembra", rekao je Vučić.

On je istakao da su važne stvari pred Srbijom u narednom periodu, pre svega borba protiv korona virusa, borba za dalje očuvanje privrede Srbije, za teritorijalnu celovitost i za energetsku nezavisnost i živote ljudi.