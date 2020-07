Vučić: Najgore je kad bivši dileri skandiraju premijerki

BEOGRAD - Ministarstvo zdravlja je trebalo ranije da reaguje povodom situacije u Novom Pazaru, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Imamo veliki broj zaraženih lica, to je donelo velike probleme i muku zdravstvenim radnicima. Onda su počele da se događaju sve druge stvari koje uz to idu, od politike, fabrikovanja... Potpuno je jasno da u Novom Pazaru imamo najopremljeniju bolnicu, uprkos lažima koje su dolazile", kaže Vučić.

Dodaje da su notorne laži da rade samo 3 od 10 respiratora.

"To su sve laži, svi resporatori rade. Mi smo ih odneli dole, u ovom trenutku tri osobe su na respiratoru, i još dva koja nisu uključena. Treba da se pokaže više pažnje ljudima u bolnici, pacijentima. Najlakše je okriviti nekog drugog, ljudi su umorni, svaki dan treba da prime od 65 do 100 ljudi. Najgore je kad bivši narko dileri skandiraju predsednici Vlade. Još 14 ljudi iz Kragujevca je poslato u Novi Pazar. Ljudi su zabirnuti morate da brinete o njima", kazao je on i dodao da je Ministarstvo zdravlja trebalo ranije da reaguje i da se proglasi kovid bolnica.

Kaže da su mu se javljali ljudi iz Novog Pazara na Instagramu da se zahvale za pomoć, koju prema njegovim riječima nikad neće zaboraviti.

U Novom Pazaru je, kaže, najviše Bošnjaka glasalo za njegovu listu, i zato je je njegova odgovornost još veća da ne ddzvoli unošenje nemira.

"Neki su želeli da politički zloupotrebe ovu situaciju u Novom Pazaru. Prvi razlog je taj što je lista koju vodim ubedljivo pobedila tamo, i to nije mogla da pobedi samo zahvaljujući srpskim glasovima, i zato neću da dozvolim svim neodgovornim ljudima da nam unose nemir i u Novi Pazar niti bilo gde u Srbiji", rekao je Vučić i dodao da ne postoji stvar koja nedostaje.

Dodaje da je problem bio unutrašnje organizacije, kako kaže, dogodile su se sistemske greške, ali ne može da se kaeže da nema opreme, kada to, dodaje, nije tačno.

Najteže mu je, dodaje, kad vidi da neko nečiju smrt vidi kao šansu za svoj politički život.

Dodaje da u Novom Pazaru ima više nego dovoljno medicinske opreme, ali da predstoji teška borba, jer virus mora da se obuzda.

"Moraćemo da se ponašamo odgovornije", kaže.

Navodi da je najvažnije zdravlje ljudi.

(B92)