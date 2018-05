Vučić: Nama je dosta ratovanja i nestabilnosti više nego ikome

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da se Srbija mijenjala i sve bolje razumijela zahtjeve i potrebe Evrope, a čini se da i Evropa razumije, sve više, zahtjeve i potrebe Srbije.

Vučić je, na svečanosti koju je Delegacija EU u Beogradu priredila povodom Dana Evrope, rekao da je Evropa prije 73 godine izvojela pobjedu nad "strašnim neprijateljem", fašizmom i nacizmom.

Poslije toga, kako je naglasio, Evropa je počela da se obnavlja i širi nove ideje, ovog puta zajedništva.

„I najveći neprijatelji su prepoznali potrebu za pomirenjem i saradnjom“, rekao je Vučić dodajući da je poslije najteže lekcije shvaćeno da su pomirenje i zajedništvo preduslovi za budućnost.

„Na tom putu, ma kako trnovit bio, bila je i Srbija u različitim fazama i statusima. Srbija nije uvijek razumela Evropu, a neretko ni Evropa nju, ali smo se menjali i razumeli zahteve i potrebe Evrope, a čini se da i Evropa razume sve više zahteve i potrebe Srbije“, podvukao je predsjednik na svečanosti u Muzeju savremene umjetnosti.

Kada ljudi pitaju zašto želimo u Evropu, običan čovjek bi rekao da je to zbog boljeg života, drugi bi, kaže, dodali nešto, čini mu se, još važnije, jer nam je dosta ratovanja, a Evropa kao mirovni projekat je važna za nas da sačuvamo stabilnost i mir, "A, nama je dosta ratovanja i nestabilnosti više nego ikome", primijetio je predsednik Srbije.

Ipak, on bi, ističe, na to dodao i treći razlog:

"A, to je da građani Srbije žele da priapadahju evropskom tipu društva, a to znači da imamo demokratsko i slobodno društvo, a to znači da moramo još puno da radimo i napredujemo, što opet ne znači da su sve ostale zemlje Evrope uređene i bezgrešne, ali je na nama da radimo", rekao je.

Zato, kako je istakao, u periodu koji je pred nama moramo u oblasti vladavine prava, ali i durgim, da postignemo značajno veći napredak, baš kao što smo ga postigli u ekonomiji i od zemlje blizu bankrota stigli do toga da imamo tri godine za redom suficit u budžetu, dvostruko manje nezaposlenih i rast u prvim mjesecima ove godine od 4,5 odsto.

Vučić kaže da moramo danas da se zapitamo i kakva su to nova iskušenja pred nama, i Evropom i Srbijom.

"Ako pogledamo dobro, videćemo da su ta iskušenja zajednička, da je Evropa potrebna Srbiji, kao što je Evropi potrebna stabilnost u Srbiji", rekao je predsjednik Srbije.

Srbija, ističe, ostaje duboko posvećena stabilnosti regiona, svom pristupnom procesu i iskreno se nadamo da će njeni napori dovesti do rezultata.

"Od vizionarske Šumanove deklaracije prošlo je skoro sedam decenija. EU je prošla neverovatan put od Evropske zajednice za ugalj i čelik do onoga što je danas. Srbija je prevalila trnovit put do kandidature za članstvo, otpočela pregovarači proces i iskreno veruje da će ga uspešno završiti", podvukao je Vučić.

Kada Srbija i cijeli naš region postanu punopravni dio EU, tek tada će, uvjeren je Vučić, Šumanova ideja biti u potpunosti ostvarena.

"Šuman je rekao da mir u svetu može biti očuvan samo ako je napor uložen u njegovo održanje proporcionalno srazmeran pretnjama koje ga ugrožavaju. Ja, parafrazirajući reči naseg jednog od najvećih pisaca, koji je bio veliki pobornik evropske ideje, Borislava Pekića, želim da pozovem građane Srbije da misle na svoju budućnost", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je Pekić rekao da ne ljubimo zemlju predaka svojih već da ljubimo zemlju po kojoj hodaju naša djeca.

"Srbiji i Evropi želim srećan dan Evrope", zaključio je predsjednik Srbije.